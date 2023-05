Americké trhy jsou naceněny na příliš velkou dokonalost, evropské mohou být slibnější

Trhy se domnívají, že v USA přijde již brzy obrat v monetární politice a sazby půjdou dolů. Nic takového ale ze strany americké centrální banky nezaznívá. Pro Bloomberg to uvedl investiční ředitel DWS Sean Taylor a následně poukázal na rozdílnou situaci v americké a v evropské ekonomice a v nastavení monetární politiky.



Podle investora v USA pravděpodobně přijde recese, evropské ekonomika ale může dál růst. ECB přitom začala se zvedáním sazeb později, protože se zdálo, že evropské hospodářství se noří do recese. K tomu ale nedošlo a nyní je tu výhled dokonce lepší než ve Spojených státech. „Nyní tak růst sazeb v eurozóně dává smysl“, podle experta má přitom tento region, co se týče akcií, větší potenciál než akcie americké. To samé platí u eura a dolaru.







K americkým akciovým trhům Taylor ještě dodal, že podle něj jsou nyní naceněny na „příliš velkou dokonalost“. Technologie pak vyrazily směrem nahoru v očekávání letošního poklesu sazeb. Taylor ale s takovým pohledem nesouhlasí, podle něj sazby v USA letos dolů nepůjdou. Zmínil také, že finanční podmínky v USA se v současnosti uvolňují a Fed kvůli pomoci bankám v podstatě eliminoval efekt dosavadního kvantitativního utahování. Jeho rozvaha totiž po období poklesu opět rostla.



Investor byl podle svých slov překvapen posledním zvýšením sazeb. Podle něj měly sazby kvůli situaci v bankovním sektoru zůstat stabilní. Fed ale sleduje hlavně inflaci a ta neklesá tak rychle, aby se zvedáním sazeb přestal. Co pak podle Taylora do značné míry uniká pozornosti, je vývoj rozvah amerických domácností. Ty byly totiž zhruba před rokem velmi vysoko díky pomoci, které se domácnostem dostalo ze strany vlády. Jenže situace se v této oblasti během roku úplně obrátila. „Pokud spotřebitel přestane utrácet, myslím, že se to s utahováním přehnalo,“ dodal investor.



Následující tabulka ukazuje predikce ekonomického růstu a inflace v USA a v Evropě od . Podle nich by eurozóna měla letos stagnovat, americké hospodářství růst o 1,5 %. Příští rok by mělo stagnovat, zatímco v eurozóně by měl nastat růst o 0,7 %:





Inflace by podle popsaných predikcí měla v eurozóně klesat na 5,7 % v roce letošním a na 2,5 % v příštím. Ve Spojených státech předpovídá 4,5 % a 3,2 % v roce 2024.



Zdroj: Bloomberg