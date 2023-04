Stratégové BofA a JPMorgan říkají, že je čas prodávat. Evropské akcie čelí několika rizikům

Oživení na evropských akcií od poloviny března nezměnilo názor stratégů, kteří předpovídají, že zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami tuto rally zastaví. Dále se drží svého pesimistického výhledu na zbytek roku 2023 a podle průzkumu Bloombergu má index Stoxx Europe 600 do konce roku klesnout na 450 bodů.



„Monetární politika se zpřísňuje nejprudším tempem za 40 let, což má za následek zhoršení úvěrových a měnových podmínek,“ uvedla stratéžka Milla Savova. "Očekáváme, že to v nadcházejících měsících povede k recesním podmínkám růstu, což by bylo v souladu se smysluplným rozšířením rizikové prémie."



Stratégové BofA očekávají, že se k brzdám růstu přidají ještě nižší prognózy zisků, a opět snížili svůj cíl na konec roku u indexu Stoxx 600 na 410 z 430 bodů minulý měsíc, což znamená asi 13% pokles ze současných hodnot. Pro Savovou a její tým by minimum na akciích mělo přijít na začátku čtvrtého čtvrtletí, kdy se očekává, že ekonomický cyklus klesne na dno a stáhne benchmark až na 365 bodů.



"Myslíme si, že půjde o další velkou nákupní příležitost pro akciové investory, protože růstová dynamika se začne odrážet v reakci na slábnoucí brzdu agresivního monetárního utahování," dodala Savova.





Evropské akcie vykompenzovaly všechny ztráty způsobené bankovními turbulencemi v USA a krachem . Stoxx 600 se tento měsíc vyšplhal na nejvyšší hodnotu od února 2022 díky podpoře ekonomického oživení v Číně a rychlým zásahem úřadů k zdržení bankovní krize.



Problém je ale v tom, že data o výrobě se v Evropě nadále zhoršují, zatímco inflace zůstává příliš vysoká na to, aby centrální banky zastavily zvyšování sazeb. Rozsah predikcí pro index Stoxx 600 se zúžil a nabral negativní sklon. Nejoptimističtější předpovědí je 480 bodů od a ING Groep, což je nárůst o pouhých 2,3 % z aktuálních úrovní. Nejpesimističtější pohled si stále drží TFS Derivatives s 380 body, což představuje pokles o 22 %.



Převážně negativní hodnocení stratégů se odráží v činnostech investičního sektoru. Podle dubnového průzkumu evropských manažerů fondů z očekává 70 % investorů v nadcházejících měsících oslabení na evropském akciovém trhu v reakci na utažení měnové politiky, což je zhoršení oproti 66 % minulý měsíc. A 55 % jich očekává, že akcie půjdou v příštích 12 měsících dolů oproti předchozím 42 %. Průzkum ukázal, že nejpravděpodobnější příčinou korekce je nezlomná inflace vedoucí k dalšímu utažení centrální banky a následným slabším makrodatům.





Stratégové v čele s Beatou Manthey uvedli, že dávají přednost americkým akciím před evropskými, protože americké akcie mají při zpomalování zisku na akcii tendenci k defenzivnějšímu výkonu. I když evropský hospodářský růst překoná ten americký, dostanou se evropské akcie i zisky pod tlak, uvedla .



Zatímco většina stratégů v průzkumu Bloombergu se v uplynulém měsíci držela svých prognóz nebo svůj výhled mírně upravila směrem dolů, někteří našli naopak důvod pro jeho zlepšení. Global Advisors například zvýšili svůj cíl na 475 bodů z 455, i když to znamená pouze omezený prostor pro růst ve zbytku roku.



"Finanční nákaza z bankovního sektoru se v březnu zatím velmi dobře zvládla a trhy se odrazily," uvedl Frederic Dodard, vedoucí správy portfolia pro region EMEA u Global Advisors. Tato firma nadále upřednostňuje evropské akcie před ostatními regiony, ale vidí mírné riziko v negativních výhledech a jejich dalších sníženích na roky 2023 a 2024, dodal.

Výsledková sezóna za první čtvrtletí zatím začala s několika pozitivními překvapeními a mohlo by jich přijít ještě více. Podle stratégů Chase by to však nemělo být vykládáno za signál pro silnější výkonnosti akcií. Nízká očekávání zisků bylo pro společnosti snadné překonat a pomohla také ekonomická aktivita, která byla lepší než v prvním čtvrtletí roku 2022, tvrdí.





„Otázkou je, zda akcie posílí díky překonaným očekáváním ještě více po už tak silné rally,“ napsali v pondělí stratégové v čele s Mislavem Matějkou. "Jako dobrou úroveň pro redukci doporučujeme využít jakoukoli sílu po pozitivních výsledcích za první čtvrtletí."

Zdroj: Bloomberg