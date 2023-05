„Ideální“ konec cyklu zvedání sazeb

O takzvané Německé historické škole se dnes už téměř nehovoří, ovšem na finančních trzích je dolování historických dat a zkušeností naprosto běžným jevem. Ve výsledku tak často slyšíme a čteme názory, které jsou nějakou směsicí historických indukcí na straně jedné a dedukcí založených na modelech na straně druhé. Co by tato směs napovídala o ideálním konci cyklu zvedání sazeb? Tedy ideálním pro akcie.





1. Akcie, sazby inflace: U akcií na konci cyklu zvedání U akcií na konci cyklu zvedání sazeb je dobré si při historických pohledech dávat pozor, kam hledíme. Pohled na posledních pár desetiletí totiž ukazuje, že akcie po posledním zvednutí sazeb připisují většinou zisky. Pokud ale do pozorování zahrneme i časově vzdálenější období, kdy po posledním zvednutí sazeb přetrvávaly vyšší inflační tlaky, ukáže se opačný jev – akcie mají tendenci ztrácet. Klíčová otázka by pak samozřejmě zněla, jak to s inflací bude vypadat na konci cyklu současného.

Pokud bychom se domnívali, že Fed již se zvedáním přestal, či přestane v červnu, tak těžko tvrdit, že inflace je a bude tou dobou na nějakých nízkých úrovních. Fed by i přesto přestal zvedat sazby zřejmě jen v silném domnění, že zpoždění hlavního efektu utahování je docela velké a plně se ještě projeví. I tak - pokud by držely rýmy historie akcie by v prostředí vyšší inflace z konce zvedání sazeb nadšeny být neměly. Alternativní scénář by pak počítal s tím, že konec růstu sazeb zase tak blízko není a nastane až ve chvíli, kdy se inflace výrazně přiblíží k 2 %.

Ve výsledku tak máme z uvedeného historického pohledu (!) u obou scénářů stejný závěr – dlouhodobější rally zatím spíše ne, čeká se na větší pokles inflace . Odchylku od historie si dovedu představit třeba v případě, že by inflace sice byla stále vysoká, ale panovalo by velmi silné a rozšířené přesvědčení o jejím dalším znatelném poklesu.





2 . Sazby, recese a akcie: Výše uvedené jsem zakládal na analýze , která poukazovala na onen velký rozdíl v návratnosti akcií v závislosti na inflačním prostředí. Následující graf od Oxford Economics se zase zaměřuje na rozdílná prostředí z hlediska ekonomické aktivity. Pointa je jednoduchá – čím více se situace kloní k hlubší recesi, o to horší je několikaměsíční návratnost akcií po posledním zvednutí Výše uvedené jsem zakládal na analýze , která poukazovala na onen velký rozdíl v návratnosti akcií v závislosti na inflačním prostředí. Následující graf od Oxford Economics se zase zaměřuje na rozdílná prostředí z hlediska ekonomické aktivity. Pointa je jednoduchá – čím více se situace kloní k hlubší recesi, o to horší je několikaměsíční návratnost akcií po posledním zvednutí sazeb . Po roce je ale návratnost ve všech případech v plusu:

Zdroj: Twitter

3 . Suma sumárum a načasování konce cyklu: Vše tak můžeme shrnout do celkem intuitivního závěru: : Pokud po posledním zvednutí Vše tak můžeme shrnout do celkem intuitivního závěru: : Pokud po posledním zvednutí sazeb nepanuje přívětivé ekonomické prostředí růstu a nízké inflace , akcie se z konce zvedání sazeb v minulosti moc neradovaly. Takový pohled nemusí být v rozporu ani s modelovými dedukcemi.

Co ono načasování konce cyklu zvedání sazeb ? Jak je známo, trhy s futures už nějakou dobu počítají s tím, že letos nejenom skončí zvedání sazeb , ale ty dokonce půjdou znatelně dolů. K tomu se skepticky vyjadřuje řada ekonomů (tedy hlavně k té druhé části). Ale ne všichni – viz následující predikce od . Moc si ale nedovedu představit, že by k takovému scénáři došlo za rostoucí ekonomické aktivity. Přání poklesu sazeb tak může být příkladem onoho „dávat pozor na to, co si přejeme“ – viz druhý graf.

Zdroj: Twitter