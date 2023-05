Schmidt: S rozšiřováním umělé inteligence by to mělo být jiné, než tomu bylo u sociálních sítí

Společnosti, které začnou brzy využívat technologie umělé inteligence, budou mít náskok před ostatními, ať už se zabývají čímkoliv. Pro Yahoo Finance to uvedl bývalý šéf Googlu Eric Schmidt. Mimo jiné totiž mohou lépe porozumět potřebám svých zákazníků a nacházet pro ně lepší řešení.



Významným zlomem byl podle experta ChatGPT, který umožňuje hlasovou komunikaci s umělou inteligencí. Tato technologie se nyní dá popsat jako „student vysoké školy, který má nejlepší známky z komunikace, ale trojky ze znalosti faktů.“ Právě na straně faktů je totiž někdy stále „zmatený“ a lze jej „oblafnout“.



„Tyto systémy budou mnohem osobnější a spolehlivější, nebudou si vymýšlet věci tak jako dnes,“ míní Schmidt. U lidí je přitom podle něj relativně jednoduché udělat si představu o druhých, protože „máme teorii, jak funguje jejich mysl.“ U počítače a umělé inteligence tato teorie není a při komunikaci s ní se tedy objevují otázky týkající se toho, zda je „hodná, nebo zlá, zda se může přepnout z dobra na zlo a podobně.“



Podle experta tedy lidé musí přijít s „teorií mysli umělé inteligence“. Její mysl totiž funguje jinak než lidská. Hranice umělé inteligenci pak musí být nastaveny zejména v oblastech, jako jsou dezinformace či kybernetické útoky. Naopak situace, kdy umělá inteligence někoho přesvědčí, „aby odešel od svého partnera,“ jsou podle Schmidta poměrně lehce řešitelné.



Evropa dělá podle experta na straně potřebné regulace chybu. Není tu totiž aktivní a „má jen zákon, podle kterého musí být systémy schopné popsat své vlastní fungování.“ Umělá inteligence to ale podle Schmidta momentálně „z definice není schopná udělat“. Na Yahoo k tomu doplnili, že něco takového není schopná udělat ani řada dospělých lidí.



V USA se formuje konsenzus týkající se seznamu věcí, které jsou umělé inteligenci zapovězené. Celkově by pak Schmidt byl podle svých slov rád, kdyby regulace umělé inteligence probíhala jinak, než tomu bylo a je u sociálních sítí. Ty se totiž masově rozšířily s tím, že „si budeme dělat přátele a podobně“, ale zároveň s tím se rozšířily dezinformace a útoky na demokratické politické systémy.



Zdroj: Yahoo Finance