Nižší inflace potěšila, ale nadšení vyprchává

Na hlavních trzích byla v průběhu dne znát určitá nervozita před důležitými údaji o americké inflaci. Vyjednávání o dluhovém stropu v USA navzdory některým komentářům nepřineslo významný posun a nedokázalo tak investory patřičně naladit. To se podařilo odpoledne právě inflaci, ale úplně přesvědčivé to také není.

Spotřebitelské ceny se za duben vyvíjely mírně lépe, než se čekalo. Inflace tedy nestagnovala, ale znovu klesla, včetně mírného poklesu jádrové inflace. Navíc vzhledem ke srovnávací bázi, současným nižším cenám ropy i předpokládanému útlumu cen bydlení je výhled i pro další měsíce poměrně slibný. Díky tomu se dostalo podpory spekulacím na pokles úrokových sazeb během letošního roku. Nyní už jsou trhy naladěny skoro na trojí snížení do konce roku, přičemž další by mělo následovat už v lednu. Podle nás by si tuto představu nenechali investoři vzít ani v případě mírně vyšší inflace, takže nižší data jsou pro ně určitě plus.

Americké výnosy až na nejkratší splatnosti zamířily dolů, 2Y je dole o 9 bps. O moc ale nezaostávají ani delší splatnosti nebo výnosy v Evropě. Eurodolar i tak míří nahoru, kde zatím naráží na rezistenci kolem 1,1000. Zlato v první reakci stouplo, ale zisky neudrželo. Ropa se odpoledne dostala pod tlak.

Akcie na hlavních trzích na mírně nižší inflaci zareagovaly pozitivně, ale později zisky mizí. Jednoznačně nejlépe je na tom Nasdaq (+0,5 pct), který je na pohyb výnosů tradičně citlivý, ovšem zisky S&P 500 se už stihly vypařit. Evropa se výš neudržela, později odpoledne se vrací a klíčové indexy se obchodují v záporu asi o půl procenta.

Zatímco u Fedu jsou si trhy jisté, že růst sazeb je minulost, u ECB to neplatí. Před Evropskou centrální bankou stojí stále několik zvýšení sazeb. Podle dnešních zpráv někteří zástupci banky míní, že sazby budou muset stoupat ještě v září. To by ovšem znamenalo vyšší trajektorii, než se kterou se momentálně počítá.

Pro korunu je dnešek negativní, když vůči euru ustupuje na 23,47 spolu s tím, jak se později odpoledne zhoršuje nálada ve světě. Domácí nezaměstnanost je pro obchodování neutrální.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4831 0.3769 23.4919 23.3814 CZK/USD 21.3940 0.2671 21.4090 21.2490 HUF/EUR 369.9762 -0.4100 371.8151 369.0813 PLN/EUR 4.5245 -0.6217 4.5558 4.5154

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6098 0.2874 7.6213 7.5761 JPY/EUR 147.6015 -0.4294 148.6862 147.3993 JPY/USD 134.4480 -0.5603 135.4715 134.3150

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8698 0.1301 0.8700 0.8663 CHF/EUR 0.9760 -0.0353 0.9777 0.9744 NOK/EUR 11.5241 -0.7518 11.5966 11.4751 SEK/EUR 11.2209 0.2494 11.2294 11.1707 USD/EUR 1.0978 0.1208 1.1007 1.0941

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4789 0.0000 1.4830 1.4665 CAD/USD 1.3366 -0.1517 1.3397 1.3336