Nejslabším článkem seance byl průmyslový index DJIA

Čtvrteční obchodování na Wall Street bylo bez větších změn na akciových indexech, spíše doznívala včerejší data k inflaci v USA, která byla níže jak odhady, přesněji rovna 4,9 %. Ovšem ale i dnešek přinesl určité údaje k výkonosti americké ekonomiky, a to ať z Indexu výrobních cen, které meziměsíčně vzrostly méně, než byl konsensus (0,2 % vs 0,3 %) nebo k pokračujícím týdenním žádostem o dávku v nezaměstnanosti, kterých bylo více, než čekal trh (264.000 vs 245.000).



Nejmenší výkonnost ukázal průmyslový Dow Jones Industrial Average, který odepsal 0,66 %, což reprezentuje 221 b. Index byl tažen níže akciemi energetických společností, jejíchž sektor umazal 1,4 %. Důvodem poklesu nejen ropných společností jsou slabší data z trhu práce, jednání americké sněmovny k dluhovému stropu a tlak ze strany amerického dolaru.



Barel ropy WTI se obchodoval na takřka týdenních minimech, a to za 71,41 USD. Severomořský Brent klesl rovněž o více jak 1 % na hranici 75,55 USD/barel.



Technologický gigant Google přidal 4,31 % po představení svého nového softwaru a rovněž odebral pořadník ze svého chatbota Bard.



Své výsledky za předchozí kvartál odprezentovala společnost . Čistý zisk na akcii byl 0,93 USD při tržbách 21,815 mld. USD, což bylo v rámci konsensu. Bohužel ani čísla v rámci odhadů analytiků nestačila na solidní seanci, a to vzhledem k nižšímu počtu uživatelů Disney+, kterých bylo pouze 157,8 mil., kdežto očekávané číslo bylo 163,1 mil., DIS US -8,70 %.



Třetí den v řadě posilují akcie a stačilo k tomu jediné, zmínka k využívání AI technologie, kterou firma využívá k podpoře růstu či poražení konkurence, AMZN US +2,02 %.



Vylepšené doporučení od analytika domu Keybanc stálo za více jak 2procentním růstem Albemarle. Analytik ohodnotil lépe společnost z chemického průmyslu hlavně díky trendu v Číně na trzích s lithiem, ALB US +2,13 %.



Troyská unce zlata 2.014 USD, EUR/USD 1,0915, EUR/CZK 23,54, USD/CZK 21,57



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,7 % (33.309 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.130 b.) a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,2 % (12.328 b.).