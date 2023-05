EK zlepšila odhad růstu české ekonomiky, inflaci čeká výrazně vyšší

Evropská komise (EK) dnes mírně zvýšila odhad letošního růstu české ekonomiky, který však i přes zlepšené vyhlídky výrazně zaostane za průměrem celé Evropské unie. Hrubý domácí produkt (HDP) by měl vzrůst o 0,2 procenta, uvedla komise v jarní makroekonomické prognóze. V únorové předpovědi odhadovala růst na 0,1 procenta. Výrazněji pak zlepšila očekávání pro příští rok, kdy počítá s růstem o 2,6 procenta, zatímco dříve odhadovala 1,9 procenta.



Naproti tomu inflace bude v Česku podle dnešního odhadu letos výrazně vyšší. V únoru komise počítala s hodnotou 9,3 procenta, nyní očekává 11,9 procenta. To je po Maďarsku druhý nejrychlejší růst cen z celé EU.



Právě pokračující růst cen a s ním spojený pokles reálných příjmů bude podle EK dál oslabovat spotřebu domácností, jejíž postupný růst začne výrazněji pohánět českou ekonomiku až v příštím roce. Letošní mírný růst HDP bude podle komise spojen zejména s pokračující aktivitou investorů.



Firmy se však zároveň budou potýkat s nepříznivými podmínkami na finančních trzích a s nedostatkem pracovních sil. Česko by si i letos podle komise mělo udržet nejnižší nezaměstnanost z celé sedmadvacítky zemí. Její míra se podle nynější prognózy zvýší z loňských 2,2 procenta na 2,8 procenta. V příštím roce klesne na 2,6 procenta.