PwC: Tržní hodnota nejcennějších firem propadla loni nejvíce od roku 2009

Tržní hodnota stovky nejcennějších světových firem propadla za poslední rok nejvíce od finanční krize v roce 2009. Pořadí největších společností se nezměnilo, jedničkou zůstává . Vyplývá zo z aktuální studie PwC Global Top 100 Companies.



Tržní hodnota stovky největších světových firem dosáhla podle studie ke konci března letošního roku 3,845 bilionu dolarů, meziročně o 11 procent méně. Je to první pokles od roku 2016 a největší propad od finanční krize v roce 2009, kdy propadla o 38 procent. "Za poklesem je především loňské výrazné snížení důvěry investorů a utahování fiskální politiky v řadě zemí. Slušný růst v letošním prvním čtvrtletí tyto předchozí ztráty nedokázal zvrátit,“ uvedl ředitel strategického poradenství PwC ČR Jan Hadrava.



V Evropě stoupla tržní kapitalizace největších firem o 9,5 procenta na 341 miliard dolarů. Evropa tak v posledním roce byla jediným regionem, kterému se dařilo růst, a to i přes výrazně rozkolísané makroekonomické prostředí způsobené především válkou na Ukrajině. "Evropské firmy se se všemi aktuálními šoky, ať už je to postcovidová situace nebo válka, dokázaly vypořádat až nečekaně rychle a bez zásadních omezení,“ míní Hadrava.



Nejsilnějším regionem i přes loňský 12procentní pokles zůstávají i nadále USA, které také mají v Top100 největší zastoupení. Z hlediska oborů byl v posledním roce nejvíce zasažen finanční sektor. Poprvé v posledních deseti letech se rovněž propadly technologie, i když letošek zahájily silným růstem. "Lze tak očekávat, že u technologických firem nastalo spíše krátkodobé vybírání zisků, dlouhodobě technologické firmy nadále porostou,“ dodal Hadrava.



Nejhodnotnější společností podle tržní kapitalizace zůstala i přes osmiprocentní pokles firma . Sedmiprocentní pokles zaznamenal i druhý , přesto se oběma vedlo lépe než jejich technologickým konkurentům. Celý technologický trh totiž propadl o 12 procent. Pětku největších světových firem doplňují Saudi Aramco, Alphabet a . Největší pokles hodnoty mezi Top100 měla , jejíž tržní kapitalizace se snížila o 41 procent.