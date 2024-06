Oživení na londýnských akciích nyní podporuje i příliv kapitálu před volbami

Oživení akcií na londýnské burze nyní podporuje ještě čerstvý příliv kapitálu a stále pozitivnější změna nálady investorů před volbami, které se uskuteční příští měsíc. Podle průzkumu stratégů klesl podíl globálních manažerů fondů, kteří mají čistě podváženou pozici na britských akcií, na nejnižší hodnotu za poslední rok, a to na 12 %. A podle údajů společnosti Morningstar Direct zaznamenaly akciové fondy se střední kapitalizací poprvé za poslední tři roky čistý měsíční příliv.

Rally v posledních třech měsících popoháněl nový optimismus investorů ohledně britských akcií díky zvýšeným cenám komodit, vysokým výplatám a levnému ocenění. Toto oživení signalizuje výrazný obrat nálady poté, co se londýnským akciím globální investoři od hlasování o brexitu v roce 2016 většinou vyhýbali.

Graf: Toky akcií se střední kapitalizací ve Spojeném království se zlepšují

Zdroj: Morningstar Direct, Bloomberg



Na rozdíl od otřesů na trhu, které vyvolalo překvapivé rozhodnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vypsat parlamentní volby, pravděpodobně britské volby 4. července nebudou zdrojem volatility. Politika vládnoucí konzervativní strany a opozičních labouristů je velmi podobná, uvedla Sharon Bellová, hlavní evropská akciová stratég .



"Pokud by se však otevřel větší fiskální prostor a za labouristů by přišly o něco vyšší fiskální výdaje, mohlo by to podpořit index FTSE 250, který je více domácí," řekla Bellová v rozhovoru. Průzkumy veřejného mínění trvale ukazují, že labouristé mají velký náskok před konzervativci.

Graf: Ocenění britských akcií je stále nižší než v USA a Evropě

Zdroj: Morningstar Direct, Bloomberg



Přestože nedávné výsledky investory povzbudily, z Londýna nadále odtékají cenné papíry na konkurenční burzy, a to především kvůli levnému ocenění. Naposledy tento měsíc deník Telegraph informoval, že společnost Ashtead Group Plc, která se zabývá pronájmem zařízení, zvažuje přesun do New Yorku. Stalo se tak v době, kdy se diskont indexu FTSE 100 vůči indexu S&P 500 opět přiblížil k rekordní hodnotě.

Londýnské akcie také nebyly ušetřeny nedávných evropských otřesů. Přesto index FTSE 100 získal zpět všechny ztráty od Macronova oznámení předčasných voleb z 9. června, zatímco index Stoxx 600 zůstává za stejné období téměř o 1 % níže. Lepší makroekonomický výhled pro Spojené království a Evropu spolu se zvýšeným optimismem ohledně načasování snížení úrokových sazeb ze strany Bank of England by měl akcie kótované v Londýně dále pozvednout.

Graf: Paříž už není největším evropským akciovým trhem

Zdroj: Bloomberg



"Nejdůležitějším faktorem pro oživení přílivu britských akciových fondů je zlepšení hospodářského cyklu a zisků," řekl Bell.



Politické otřesy ve Francii vedly k tomu, že Paříž ztratila místo největšího evropského akciového trhu ve prospěch Londýna, a to necelé dva roky poté, co tento titul získala právě od Spojeného království. Podle údajů agentury Bloomberg mají akcie ve Francii nyní celkovou hodnotu přibližně 3,18 bilionu dolarů a jsou tak těsně za Velkou Británii s 3,2 biliony dolarů.



Zdroj: Bloomberg