Microsoft, Alphabet a AI – co je a není odraženo v cenách akcií?

Například ARK Invest se domnívá, že jádrový vyhledávací byznys Alphabetu je výrazně ohrožen rozvojem umělé inteligence (AI). Naopak by podle této investiční společnosti měl z AI těžit. Co si o tom myslí trhy? Jak hodnotí růstový výhled obou firem?



Včerejší tabulku zaměřující se na Google a dnes doplníme Microsoftem (pro vysvětlení detailů a výpočtu viz včerejší příspěvek). má o 14 % vyšší volný tok hotovosti FCF než Alphabet (očekávaný pro rok 2024), ale jeho kapitalizace je vyšší o více než 50 %. Vysvětlení musí ležet na straně požadované návratnosti/nákladu kapitálu WACC a/nebo očekávaného dlouhodobého růstu FCF. Odhady WACC ukazují, že Micrososft má náklad kapitálu skutečně nižší. A s tím vším můžeme dopočítat, že jeho kapitalizace implikuje 5,1 % dlouhodobý růst FCF očekávaný trhy:







Podle uvedených odhadů je tedy v cenách akcií Alphabetu zabudován o něco vyšší očekávaný růst toho, co bude firma generovat pro poskytovatele kapitálu, než u . V cenách akcií tedy podle této logiky není odražen scénář, podle kterého by byznys Googlu měl hodně upadat kvůli tomu, že AI úplně změní způsob vyhledávání informací na internetu. A naopak bude z AI výrazně těžit, protože se zvýší uživatelská hodnota jeho Officů a tudíž i ochota klientů za ně platit. Podle trhů a uvedené kalkulace mají obě firmy celkový růstový výhled cca stejný.



Onen scénář „Google dolů, nahoru“ by si šel představit i na tvorbě výše prezentované tabulky. V extrému bych mohl v budoucnu pouze promluvit na AI operující v rámci Office/Excelu a říci jí, ať mi spočítá růsty volného toku hotovosti „zabudované“ do současných cen akcií jmenovaných společností. Pak bych se s AI trochu bavil o tom, jaké předpoklady použila, popřípadě by byl výsledek dolaďován. A nakonec bych jí řekl, ať o tom napíše článek s tím, že chci, aby poukázala na to, či ono (nepočítám s úplným extrémem, kdy by to vše udělala ona sama).



V nejslabších verzích uvedeného bych AI „jen“ říkal, ať mi najde odhady vstupních proměnných do tabulky, sám bych posuzoval jejich relevanci, dělal výpočty a psal výslednou úvahu. O Google bych ale ani v tomto procesu nemusel ani zavadit.Existují ale samozřejmě i teze, podle kterých Googlu AI nakonec prospěje. A jak ukazují výše uvedené kalkulace, trhy zatím u dua Alphabet/Microsoft žádnou související konkurenční výhodu nikde nevidí. Obě firmy mají na úrovni cash flow implikované růsty zhruba na úrovni „standardního“ nominálního růstu celé ekonomiky, či něco nad ním (2+ % reálný růst a 2+ % inflace).