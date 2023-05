Irské aerolinky Ryanair se loni díky oživení poptávky vrátily k zisku

Výnosy za finanční rok do konce března stouply o 124 procent na 10,78 miliardy eur , zatímco počet cestujících vzrostl o 74 procent na 168,6 milionu. Společnosti se podařilo zvýšit podíl na evropském trhu, výrazný růst zaznamenala v Itálii, Polsku, Irsku a ve Španělsku. Ceny letenek ve srovnání s dobou před pandemií stouply o deset procent.V letošním roce očekává Ryanair nárůst počtu cestujících a silnou poptávku v letní sezoně. Za celý fiskální rok firma odhaduje růst počtu cestujících o deset procent na 185 milionů. Tento odhad by ale mohl snížit odklad dodávek letadel od amerického výrobce . Čistý zisk bude podle Ryanairu o něco vyšší než loni, růst nákladů na pohonné hmoty by měly kompenzovat vyšší tržby Ryanair v dubnu uvedl, že v nadcházející letecké sezoně nabídne svůj dosud nejrozsáhlejší letový řád na pražském letišti. Celkem bude mít v Praze 33 pravidelných linek a 285 letů týdně.