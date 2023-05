Skupině Colt CZ v prvním čtvrtletí meziročně klesly výnosy, prodala méně zbraní

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní čtvrtletí výnosy tři miliardy korun. Meziročně byly nižší o 15,2 procenta, a to kvůli poklesu prodeje zbraní nebo dopadům přepočtu z cizích měn. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za tři měsíce roku 587,8 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 7,9 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu, které dnes Colt CZ zveřejnil v tiskové zprávě.



Počet prodaných zbraní holdingu za první letošní čtvrtletí klesl ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku o 25,3 procenta na 149.511. Krátké palné zbraně byly zastoupeny téměř z 62 procent, dlouhé palné zbraně více než z 38 procent. V loňském prvním čtvrtletí začala koncem února válka na Ukrajině.



Ukazatel EBITDA upravený o mimořádné položky za první tři měsíce roku 2023 skupině meziročně klesl o 28,4 procenta na 683,4 milionu korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů. Skupina za první kvartál investovala 154 milionů korun, meziročně o 4,8 procenta více.



Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Jana Drahoty jsou výsledky Colt CZ za první tři měsíce letošního roku relativně slabší v porovnáním se stejným obdobím roku 2022, které bylo nejsilnějším prvním čtvrtletím v historii skupiny. "Finanční čísla odrážejí větší sezónnost našeho podnikání související s nárůstem podílu prodejů zákazníkům ze segmentu ozbrojených složek, posilování české koruny vůči USD a EUR a dále relativní zpomalení komerčního trhu v USA v některých segmentech, kde byla značka CZ tradičně silná. S tímto vývojem jsme počítali a reagovali jsme na něj řadou provozních a nákladových opatření," uvedl Drahota.



Zároveň se však podle něj skupině daří uzavírat nové kontrakty pro ozbrojené složky na klíčových trzích. Stěžejní jsou pro holding trhy v Severní Americe, Asii a Evropě. "Kladně hodnotíme nárůst čistého zisku, který je zásadní pro naši schopnost vyplatit budoucí dividendy akcionářům. Na probíhající valné hromadě se schvaluje mimo jiné výplata dividendy za loňský rok ve výši 30 Kč na akcii, což je o 20 procent více oproti předchozímu roku," doplnil Drahota.



Na celkových výnosech Coltu CZ za první čtvrtletí se z 54,2 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy v České republice dosáhly 16,3 procenta, výnosy dosažené na evropském trhu bez ČR tvořily 12,7 procenta. Podíl Kanady činil 7,3 procenta, Asie 4,4 procenta a Afriky 1,7 procenta. Výnosy v ostatních státech světa činily 3,4 procenta.



Vedení Colt CZ očekává, že celkové výnosy letos mohou dosáhnout 15,1 až 16,9 miliardy korun, což ve srovnání s konsolidovanými výnosy v roce 2022 představuje nárůst o 3,5 až 15,8 procenta. Očekávaná výše upraveného ukazatele EBITDA by letos mohla dosáhnout 3,1 až 3,8 miliardy korun, což by znamenalo meziroční pokles až 7,9 procenta, případně nárůst až 12,9 procenta.



Holding je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems. Skupina má sídlo v České republice a výrobní kapacity v ČR, USA, Kanadě a Švédsku. Zaměstnává více než 2000 lidí v ČR, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Loni vykázala rekordní výnosy téměř 14,6 miliardy korun. Upravený čistý zisk holdingu byl po zdanění bezmála 2,3 miliardy korun.