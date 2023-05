Netflix zavádí v některých zemích poplatek za sdílení přístupu mimo domácnost

Streamovací služba Netlix oznámila, že uživatelé v některých zemích budou muset nově platit za sdílení přístupu ke službě s lidmi mimo jejich domácnost. Podle agentury AFP se to týká uživatelů ve Spojených státech a asi stovce dalších zemí. Poplatek za sdílení se bude v různých státech lišit, v USA si budou muset lidé připlatit osm dolarů měsíčně (176 korun).



V Portugalsku, kde už podle AFP nové opatření zavedl, naproti tomu vyjde sdílení přihlašovacích údajů na čtyři eura (95 korun). Za sdílení přístupových údajů ke službě s lidmi mimo domácnost musejí už rok platit také například uživatelé v Kanadě.



"Přes 100 milionů domácností sdílí účet, což ovlivňuje naše možnosti investovat do velkých filmů a seriálů," uvedla společnost v prohlášení.



"Váš účet od Netflixu je pro vás a pro osoby, které s vámi žijí, tedy pro vaši domácnost," dočetli se uživatelé v e-mailu, který podle AFP služba rozesílá relevantním předplatitelům. "Netflix můžete snadno sledovat i na cestách, a to buď na svých osobních zařízeních nebo na televizní obrazovce v hotelu nebo jiném ubytování," doplnila služba.



Netflix, který má přes 232 milionů předplatitelů, koncem loňského roku zavedl i levnější předplatné s reklamami. V Česku ale zatím tato levnější verze dostupná není.