Cena plynu pro evropský trh pokračuje v poklesu na nové dvouleté minimum

Velkoobchodní ceny plynu pro evropský trh pokračují v poklesu na nová dvouletá minima, což by mohlo přinést úlevu spotřebitelům a podnikům, kteří v minulém roce platili vysoké účty za energie. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v příštím měsíci dnes dopoledne ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku sestoupila až na 24,9 eura (zhruba 590 Kč) za megawatthodinu (MWh). To představuje nejnižší úroveň od 27. května 2021, napsala agentura Reuters.



Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh. Letos evropské velkoobchodní ceny plynu klesají díky mírnější zimě, než je obvyklé, opatřením na snížení spotřeby plynu a solidním zásobám a dodávkám. Zásobníky v EU jsou nyní plné zhruba z 66 procent.

Zdroj: Bloomberg



Podle analytiků ANZ se Evropě podařilo vyhnout vážnému nedostatku plynu díky mírným teplotám a dostatečným dodávkám zkapalněného zemního plynu. Evropská spotřeba plynu mezi srpnem 2022 a březnem 2023 byla podle nich o 17 procent nižší než průměr za stejné období v předchozích pěti letech.



K dalšímu propadu cen zemního plynu podle obchodníků přispěla i čtvrteční zpráva, že se německá ekonomika propadla do recese.



Cena plynu na burze je teď hluboko pod úrovní administrativně stanoveného stropu v České republice, který činí 2500 Kč za MWh.

Zdroj: Bloomberg, ČTK