Bílý dům a republikáni se blíží dohodě o navýšení dluhového stropu, píší média

Bílý dům a republikánští zákonodárci se přiblížili dohodě o zvýšení dluhového stropu Spojených států, která by odvrátila hrozící platební neschopnost federální vlády. Napsal to list The (NYT) s odvoláním na své zdroje a v podobném duchu informuje také agentura Reuters. Podle rýsujícího se kompromisu by se dluhový strop měl zvýšit na dva roky a zároveň by se měly v tomto období omezit federální výdaje téměř ve všech oblastech kromě armády a veteránů. Podle agentury AP demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy doufají, že by mohli dospět ke shodě během nadcházejícího víkendu.



Podrobnosti ještě nejsou doladěny, ale vyjednavači diskutují o kompromisu, který by republikánům umožnil poukázat na snížení některých výdajů a demokratům říci, že zabránili velkým škrtům, píše NYT. V posledních týdnech se obě strany snaží najít oboustranně přijatelné řešení, což je velmi složité i vzhledem k rozložení sil v Kongresu - ve Sněmovně reprezentantů mají těsnou většinu republikáni, zatímco v Senátu demokraté. Nejmenovaný zdroj agentury AP uvedl, že se stále řeší, zda přistoupit na republikánský požadavek zpřísnit pravidla pro lidi, kteří závisejí na potravinových dávkách a zdravotní pomoci. Bílý dům nabídl zmrazení výdajů pro rok 2024 na současné úrovni a omezení výdajů na rok 2025. To ale podle republikánského lídra Sněmovny reprezentantů nestačí. "Musíme utratit méně než loni. To je výchozí bod," řekl McCarthy.



Vyjednávání pokračují a zástupci obou stran se dohadují o zásadních detailech, které by mohly rozhodnout o uzavření dohody, napsal NYT. McCarthy v noci na dnešek podle Reuters uvedl, že vyjednávači budou pracovat na dohodě tak dlouho, dokud jí nedosáhnou. Republikáni by podle agentury AP mohli zmírnit svůj požadavek zvýšit výdaje na obranu a místo toho nabídnout jejich zachování na úrovni, kterou navrhovala Bidenova administrativa.



Americký dluhový limit činí aktuálně 31,4 bilionu dolarů (asi 690 bilionů Kč), přičemž hospodaření státu na něj narazilo už v lednu a od té doby ministerstvo financí spoléhá na krizová opatření. Na vyřešení situace nezbývá mnoho času, neboť vláda by podle ministerstva financí nemusela být schopná splácet své účty už 1. června a jakákoli dohoda musí projít Kongresem. Podle zdroje agentury Reuters se návrhy obou stran rozcházejí o 70 miliard dolarů, přičemž celková částka by výrazně přesáhla jeden bilion dolarů. Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek odpoledne přerušila zasedání na týden a Senát nezasedá. Zákonodárci ale byli vyzváni, aby byli připraveni hlasovat, pokud bude dohoda nalezena.



Kongres v americkém systému stanovuje limit pro zadlužení státu, který už byl mnohokrát navýšen či pozastaven kvůli neustálým rozpočtovým schodkům za demokratických i republikánských prezidentů. Ještě nikdy se nestalo, že by USA na strop narazily a přestaly být schopné pokrývat své závazky. Takový scénář by měl podle prognóz dramatické dopady nejen na americkou, ale i světovou ekonomiku.