Rozbřesk: Navýšení dluhového stropu - o krok blíž k dohodě

Debata o navýšení dluhového stropu mezi demokraty a republikány je podle ranních zpráv o krok blíž kompromisu (tvrdí alespoň zdroje z Financial Times). Zdá se, že obě strany začínají pracovat na detailech dohody, která by měla vést k omezení výdajů v následujících dvou letech a navýšení dluhového stropu tak, aby se vše stihlo do začátku června. Na druhou stranu, i když bude ke konci tohoto týdne dosaženo dohody, pořád může na trzích převládat nervozita. Podpora v Kongresu totiž bude v každém případě relativně těsná, a to může na trzích nejistotu udržovat i v průběhu příštího týdne.



Tato nejistota ale jako by nevadila americkému dolaru. Ten v posledních týdnech zažívá velmi příznivé období, kdy napětí kolem amerického dluhového stropu rozhodně nezbrzdilo jeho posun do blízkosti nejsilnějších hodnot od března tohoto roku (1,07 EUR/USD). Jedním z důvodů je, že napětí kolem navyšování dluhového stropu v USA (hrozící v extrémním případě až technickým defaultem největší světové ekonomiky) nevnímají nakonec investoři primárně jako riziko pro USA, ale spíše jako globální hrozbu. A v takovém případě trochu kontra-intuitivně investoři stahují zpátky své prostředky do nejlikvidnější světové měny číslo jedna. Podobný “paradoxní” pozitivní impuls zažil dolar i v minulosti při projednávání dluhového stropu nebo při zhoršení výhledu na rating. Za silnější americkou měnou však pravděpodobně stojí širší spektrum faktorů.



Na jedné straně jsou to silnější americká data z posledních dní a větší klid ve finančním systému, který zatím neutáhl americké finanční podmínky tak výrazně, jak se někteří báli. I proto trhy přestávají sázet na rychlý příchod nižších amerických sazeb a naopak nevylučují ještě jejich růst na nejbližším zasedání.



Na druhé straně statistiky z Evropy v posledních dnech spíše lehce zklamaly. Na prvním místě je to situace v největší evropské ekonomice - v Německu. Revidovaná čísla ukázala, že německá ekonomika nakonec v prvním kvartále sklouzla do recese. A současně index německé podnikatelské nálady IFO poměrně překvapivě v posledním měsíci výrazně poklesl. To naopak trochu tlumí sázky na pokračující “jestřábí jízdu” v ECB.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna smazala během posledních dní část ztrát tažených primárně vrtkavou náladou na globálních trzích a silnějším americkým dolarem. Na druhou stranu na úrovních okolo 23,60 EUR/CZK zůstává stále lehce slabší než průměrné hodnoty, na které ukazuje v druhém kvartále poslední prognóza ČNB.



Eurodolar



Dolar včera rozšířil svoje zisky, když tentokrát americké měně pomohla makroekonomická data. Konkrétně týdenní statistiky z trhu práce, která ukázaly na to, že žádosti o podporu opět výrazně poklesly což opět posunulo dolarové sazby výše.



I dnes bude trh sledovat pokračující vyjednávání o dluhovém stropu v USA, přičemž pozornost bude muset být upřena opět i k americkým číslům. Ta mohou dost zásadně napovědět, nejen kterak se vyvíjí ekonomika ve druhém čtvrtletí, ale také přinesou důležité inflační číslo v podobě dubnové indexu PCE. Pokud by údaj o jádrové inflaci byl vyšší než se očekává (4,6 % meziročně), tak pravděpodobnost zvýšení sazeb v červnu ze strany Fedu dále vzroste a s ním i hodnota dolaru.