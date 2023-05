Česko v zimě splnilo cíl EU, spotřebu elektřiny ve špičce snížilo o 6,5 procenta

Česko během uplynulé zimy splnilo cíl EU na dosažení minimálně pětiprocentních úspor ve využití elektřiny v období spotřební špičky. Celková úspora ve vymezených časech činila od loňského prosince do letošního března ve srovnání s průměrem z předchozích let 6,5 procenta. Pokles byl patrný v každém měsíci od prosince do března. ČTK to řekl mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Jan Hamrník.



Povinné omezení spotřeby elektřiny v částech dne s nejvyšší spotřebou, které EU loni přijala ve snaze minimalizovat využívání drahé výroby z plynu, platilo od loňského prosince do konce letošního března. Česko při plnění cíle spoléhalo na kombinaci dobrovolných úspor, na šetření s elektřinou vyvolané růstem cen ve špičce, na osvětovou kampaň a další opatření. Období spotřební špičky, které bylo pro každý měsíc jinak nastaveno, vymezoval ERÚ.



Cílové úspory ve spotřební špičce nakonec Česko plnilo ve všech sledovaných měsících. Nejvyšší úsporu, přes 7,8 procenta, stát zaznamenal v lednu. Následoval březen se 7,3 procenty a prosinec s 5,6 procenty. V únoru byl pokles spotřeby ve srovnání s předchozím průměrem 5,1 procenta.



Vlády EU se na opatření dohodly na konci loňského září poté, co na pozadí ruské války proti Ukrajině vyskočila cena plynu na hodnoty několikanásobně převyšující průměr z minulých let. V případě nesplnění cíle ovšem nebyly stanoveny žádné postihy.



Češi šetřili s využitím elektřiny už v loňském roce. Celková spotřeba za rok 2022 klesla meziročně o 3,9 procenta. Čistá spotřeba, která je očištěná o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny, ztráty a spotřebu elektřiny na přečerpávání činila 60,4 terawatthodiny (TWh). Ještě výrazněji loni klesla, konkrétně o 19 procent, spotřeba plynu.