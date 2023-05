Rozbřesk: Co německá recese znamená pro Česko?

Německo v posledních týdnech není úplně zdrojem optimismu. HDP za první kvartál byl poměrně výrazně revidován směrem dolů z 0,1 % na -0,3 % (mezikvartálně). A současně s tím klíčový index německé podnikatelské nálady IFO (také dobrý “předskokan” české ekonomiky) skončil výrazně za očekáváním trhů - nálada se zhoršila jak v průmyslu, tak ve stavebnictví a maloobchodu.



To nejsou dobré zprávy pro Česko. Výrazná negativní revize německého HDP jednak zvyšuje napětí před detailním odhadem/revizí českého HDP za první kvartál (na programu toto úterý). My zatím s výraznějším negativním přepisem českého HDP (z + 0,1% qoq) nepočítáme - na rozdíl od Německa březnová čísla z průmyslu nepřekvapila nijak negativně a horší březnový maloobchod a výkon některých služeb (rekreace, pohostinství a hoteliérství) asi nepovedou k tak zásadnímu přepisu HDP.



Větší problém je budoucnost. Poslední čísla naznačují také slabý výkon německé ekonomiky ve druhém kvartále a pomalé oživení v druhé polovině roku. Kde je problém? Dá se říci, že dosavadní německá recese je “čistě spotřebitelská”. Reálný disponibilní příjem domácností kvůli inflaci a vyprchání vládních stimulů (například na nákup elektrovozů) v prvním kvartále poklesl zhruba o 1 % a protože míra úspor zůstala víceméně stabilní, domácnosti snižovaly reálnou spotřebu napříč kategoriemi (s výjimkou bydlení a zábavy).A situace by byla ještě horší, kdyby Němcům nepomohl silný zahraniční obchod a investice (podpořené krom jiného teplejším počasím). A zatímco spotřeba domácností se pravděpodobně v dohledné době stabilizuje, tak nad zahraničním obchodem i investicemi se při pohledu na podnikatelské nálady stahují mračna. Ať už se jedná o index německé podnikatelské nálady IFO nebo indexy nákupních manažerů v německém průmyslu, příběh je stejný - očekávání se rychle zhoršují.



Jsou za tím podle nás primárně tři důvody. Za prvé, oživení čínské ekonomiky zatím Němcům nepřineslo zdaleka tolik, co se čekalo. Oživení Číny je pomalejší a současně “jede” více na vlně služeb než na pro Německo důležitém průmyslu. Za druhé, Světová obchodní organizace snižuje své odhady pro dynamiku globálního obchodu, a to kromě jiného kvůli vysokým úrovním zásob (vzniklých v souvislosti s pandemií COVID 19). A globální normalizace úrovní zásob může tlumit nejen obchod, ale v některých německých odvětvích také investice. A za třetí, výhled německých průmyslníků se může zhoršovat i s rostoucími sázkami na příchod americké recese na konci tohoto roku. Pro Německo jsou Spojené státy klíčovým obchodním partnerem (zhruba 10 % exportů) a historicky Německo na rozdíl například od Francie nebo Itálie nebylo schopné americké recese “ustát”.



Nic z toho není dobrou zprávou ani pro Česko. I když HDP za první kvartál nebude revidováno výrazně směrem dolů, oživení v druhé polovině roku pravděpodobně bude i kvůli klopýtání velkého souseda jen velmi slabé…





*** TRHY ***



Koruna

České koruně se nelíbí kombinace vyšších sázek na další růst amerických sazeb, slabých německých čísel a silnějšího dolaru. I když se globální nálada na akciových trzích ke konci týdne spíše vylepšovala, koruna zůstává pod tlakem.



Eurodolar

Vyšší než očekávaná americká inflace za duben (Fedem preferovaný index PCE) překlopila pravděpodobnost zvýšení sazeb ze strany Fedu nad 50 %, což se samozřejmě dolaru líbí. Naopak zprávy o tom, že Republikáni a Demokraté již v podstatě dosáhli dohody nad zvýšení dluhového stropu v USA mají na trh je omezený dopad.

Začátek týdne bude pravděpodobně velmi vlažný, neb v USA i Velké Británii je státní svátek.