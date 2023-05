Rozbřesk: Turecké prezidentské volby: it’s NOT economy, stupid!

Víkendové volby v Turecku skončily dle očekávání vítězstvím stávajícího prezidenta Recepa T. Erdogana, kterého po 20 letech u moci čeká (minimálně) další pětiletka. Při volební účasti 85 % a se ziskem 52,2 % hlasů se Erdoganovi podařilo mobilizovat voliče především ve venkovských oblastech, zatímco opoziční kandidát Kemal Kilicdaroglu uspěl ve velkých městech. Za zmínku stojí fakt, že opozice navzdory své porážce opanovala regiony, které jsou dohromady zodpovědné za zhruba 75 % tureckého HDP.



Při pohledu na povolební vývoj turecké burzy nebo i kurzu liry se nezdá, že by trhy byly výsledkem prezidentských voleb výrazněji roztrpčeny. To lze vysvětlit hned dvěma způsoby – za prvé, pro trhy nešlo o žádné překvapení a s vítězstvím Erdogana počítaly. Za druhé, ze strany zahraničních investorů se vlastně jedná o přijatelnější výsledek, než pokud by se naplnil scénář nejasného volebního výsledku, který by mohl vést k táhlému sporu o moc a politicko-bezpečnostní situaci v zemi dále vyhrotit.



Chtělo by se tedy říct, že v Turecku zůstává vše při starém, nikoli však dobrém. Připomeňme, že tureckou ekonomiku nadále sužují masivní makroekonomické nerovnováhy. V první řadě jde o pádivou inflaci (v květnu 44 % meziročně), na kterou centrální banka – zcela zbavena nezávislosti – reaguje základní úrokovou sazbou na úrovni 8,5 %, tj. hluboce zápornými reálnými sazbami. Podstatným problémem zůstává také chronický deficit na běžném účtu platební bilance (5,6 % v roce 2022) a s tím spojené vysoké nároky na jeho financování – typicky skrze krátkodobý (a těkavý) zahraniční kapitál.



Turecká ekonomika tudíž zůstává stále velmi zranitelnou a povolební komentáře nenaznačují žádný obrat od neortodoxní hospodářské politiky směrem k udržitelnějšímu ekonomickému modelu. To vše reflektuje vývoj kurzu turecké liry. Ta ztrácí svou hodnotu dlouhodobě – za posledních deset let odepsala vůči dolaru přes 90 % (!). A jelikož devizové rezervy centrální banky zůstávají mizivé, Turecku stále akutně hrozí měnová krize. Ani to však Erdoganovy voliče nepřesvědčilo změnit dres, aneb ne vždy platí slavný slogan it's the economy, stupid!





*** TRHY ***



Koruna

Koruna okupuje hranici 23,70 EUR/CZK, když měla během včerejší obchodní seance minimum impulsů k větším pohybům (i vzhledem ke státnímu svátku v USA). Vedle dnešního detailního výsledku tuzemského HDP za první kvartál bude korunový trh sledovat především vývoj na hlavních trzích. Růst sázek na další zvýšení sazeb v USA se koruně příliš líbit nebude, zvláště pokud se v tomto týdnu přidá i eurozóna po zveřejnění inflačních čísel (čtvrtek). Na druhou stranu, českou měnu by - podobně jako v minulých týdnech - mohly podpořit další jestřábí výroky členů bankovní rady ČNB.



Eurodolar

S ohledem na včerejší svátek v USA a některých západoevropských zemích začíná pořádné obchodování s eurodolarem až dnes. Ačkoliv zkrácený týden bude na data bohatý, tak dnes odstartuje opatrně s některým údaji druhé či třetí kategorie jako španělskou inflací či cenami nemovitostí v USA.