Uhlí pro asijský trh je nejlevnější za dva roky, tuna zlevnila na 140 dolarů

Ceny uhlí pro klíčový asijský trh se dál snižují, termínový kontrakt na energetické uhlí s dodáním v červnu v australském přístavu Newcastle dnes podle záznamů na burzách klesl na 140 USD (3092 Kč) za tunu, což je nejnižší hodnota od července 2021. Newcastle je referenční hodnotou pro asijský trh, který je z hlediska spotřeby uhlí největší na světě. Proti rekordu z loňského září, kdy cena vzrostla nad 457 USD za tunu, je uhlí teď levnější téměř o 70 procent.



Pokles cen má více důvodů. Tím hlavním je utlumené hospodářské oživení v Číně po pandemii covidu-19 a také slabší aktivita v průmyslu, zejména ve zpracovatelském sektoru a ve stavebnictví, což snižuje poptávku po komoditách. Současně domácí zásoby uhlí v Číně dosáhly historicky vysoké úrovně v důsledku nízké poptávky a významného dovozu.



Za první čtyři měsíce letošního roku se produkce surového uhlí v Číně zvýšila pouze o 4,8 procenta, zatímco dovoz vzrostl o výrazných 88,8 procenta. Mimo Čínu má na vývoj cen uhlí vliv také Evropa, kde poptávku snižuje levnější plyn. Naopak v Indii se dovoz uhlí zvýšil o 22 procent, produkce uhlí ve finančním roce do konce března se pak zvýšila o 14,8 procenta.



Dovoz termálního uhlí do Asie po moři se v květnu zvýšil na rekord. Nižší ceny totiž přiměly zájemce v rozvojových zemích Asie nakupovat, uvedla agentura Reuters. Analytici komoditního trhu ve společnosti Kpler očekávají, že za květen se v přístavech napříč Asií vyloží 78,38 milionu tun termálního uhlí, které se používá hlavně jako palivo v elektrárnách.



Předpokládaný objem dovozu uhlí do Asie za květen po moři je podle záznamů společnosti Kpler nejvyšší minimálně od ledna 2017. K rekordnímu objemu došli také analytici společnosti Refinitiv, kteří se opírají o časovou řadu do ledna 2015.