Nezaměstnanost v Česku dále klesla, v květnu 3,5 %

Nezaměstnanost v Česku dál klesla, v květnu se snížila o desetinu procentního bodu na 3,5 procenta. Na konci minulého měsíce bylo bez práce téměř 254.000 lidí, o 7790 méně než v dubnu. Počet volných pracovních míst se naopak zvýšil o zhruba 1200 na 285.700. Pracovní trh ovlivňují s příchodem letního počasí sezonní práce. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. V meziročním srovnání nezaměstnanost v Česku o 0,3 procentního bodu stoupla - loni v květnu dosáhla 3,2 procenta a uchazečů o práci bylo tehdy o 18.400 méně než ve stejném období letos.



V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za duben druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii - podle této metodiky dosáhla 2,7 procenta, přičemž průměr EU činil šest procent. V předchozích měsících vykazovalo Česko nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech unijních zemí.



Nezaměstnanost v Česku naposledy stoupla letos v lednu, a to na 3,9 procenta, v únoru stagnovala, od té doby se snižuje. Sezonní práce budou pokračovat i v dalších měsících, nezaměstnanost by tak mohla ještě dál klesat. "Přesto lze očekávat, že i přes aktuální stabilizaci mohou trh práce nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině," upozornil Úřad práce ČR.



"Pracovní trh nadále ovlivňují sezónní práce, které jsou v plném proudu. Především ve stavebnictví, v gastronomii, cestovním ruchu, hotelnictví, zemědělství a zahradnictví, ale také v lesnictví, rybářství, lázeňství či těžbě. S příchodem letního počasí se v menší míře objevují v evidenci Úřadu práce ČR nabídky letních brigád. Zaměstnavatelé ale většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance," komentoval vývoj nezaměstnanosti v Česku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).



Zaměstnavatelé prostřednictvím úřadů práce momentálně hledají na letní sezonu brigádníky v pohostinství, gastronomii či prodejnách, pomocníky ve výrobě, pokojské, číšníky a servírky v rekreačních resortech, případně sezonní pracovníky na koupalištích a ve stáncích, uklízeče nebo brigádníky v lesnictví nebo zahradnictví. Dlouhodobě mají zájem o zaměstnance převážně v dělnických a vysoce odborných profesích, poptávka přetrvává i po kvalifikovaných řemeslnících.



Nejvyšší nezaměstnanost byla v květnu znovu v Ústeckém kraji, a to 5,3 procenta, následoval Moravskoslezský kraj, kde činila 4,8 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském, Zlínském kraji a v Kraji Vysočina, kde dosáhla shodně 2,5 procenta. Mezi okresy byla na konci uplynulého měsíce nejnižší podíl nezaměstnaných v okrese Praha-východ a na Pelhřimovsku, kde byla 1,5 procenta, v Praze-západ činila 1,6 procenta. Na druhém konci žebříčku se umístil již tradičně okres Karviná, kde míra nezaměstnanosti dosáhla 8,2 procenta, na Mostecku 6,9 procenta a na Chomutovsku 6,2 procenta.



Během května se na Úřadu práce ČR nově evidovalo 32.704 lidí, oproti minulému měsíci o 900 víc. Naopak z evidence odešlo 40.494 uchazečů, to je o 3105 méně než v dubnu.



Ke konci května nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím úřadů práce 285.692 volných pracovních míst, o 1162 více než v dubnu a o 51.639 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadalo v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce je to na Karvinsku, a to 10,3 uchazeče.