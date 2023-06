Inflace v eurozóně je nejníže za déle než rok, nezaměstnanost zůstala na šesti procentech

Meziroční míra inflace v eurozóně v květnu klesla na hodnotu 6,1 procenta z dubnových sedmi procent. V rychlém odhadu to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Tempo zdražování je nejpomalejší od loňského února. Před rokem v květnu činila inflace v zemích používajících euro 8,1 procenta. Hlavní podíl na inflaci mělo letos v květnu stejně jako v předchozích měsících zdražování potravin.



Meziměsíčně se ceny v eurozóně nezvýšily. Rychlý odhad neobsahuje údaje za celou Evropskou unii, ty úřad zveřejní v polovině června.



V kategorii potravin, alkoholu a tabákových výrobků inflace v květnu proti předchozímu měsíci klesla o procentní bod na 12,5 procenta. Nadále však byla výrazně vyšší než u neenergetického průmyslového zboží (5,8 procenta) a služeb (pět procent). Ceny energií, které k loňské rekordní inflaci přispívaly velmi silně, v květnu klesly o 1,7 procenta.



Nejvyšší inflaci z celé dvacítky zemí eurozóny vykázaly v květnu Slovensko a Lotyšsko s hodnotou 12,3 procenta. Naopak nejméně ceny rostly v Lucembursku (dvě procenta), Belgii (2,7 procenta) a Španělsku (2,9 procenta).

Nezaměstnanost v EU v dubnu zůstala na šesti procentech, nejníž je v ČR a Polsku



Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu podle sezonně přepočtených údajů zůstala na šesti procentech, kde byla i v únoru a březnu. Ve své zprávě to dnes oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice a v Polsku, kde shodně činila 2,7 procenta. V ČR tak stoupla z březnové hodnoty 2,6 procenta.



V eurozóně dubnová nezaměstnanost klesla o desetinu procentního bodu na 6,5 procenta. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem 6,7 procenta, v celé EU pak 6,1 procenta.



Eurostat odhaduje, že v EU bylo v dubnu bez práce 13,03 milionu lidí, z toho 11,09 milionu v eurozóně. Proti březnu se počet nezaměstnaných v EU snížil o 18.000 a v eurozóně o 33.000. Proti loňskému dubnu lidí bez práce ubylo v EU o 212.000 a v eurozóně o 203.000.



Nezaměstnanost mezi mladými do 25 let věku v EU činila 13,8 procenta a v eurozóně 13,9 procenta. V březnu to bylo v EU i eurozóně 14 procent. Práci v EU nemělo celkem 2,76 milionu mladých, z toho v zemích platících eurem 2,26 milionu.



Míra nezaměstnanosti mezi ženami v dubnu činila 6,3 procenta, stejně jako v březnu. Mezi muži se pak zvýšila na 5,8 procenta z 5,7 procenta v březnu.



Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.



V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v dubnu dál klesla, tentokrát o desetinu procentního bodu na 3,6 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání. Loni v dubnu byla nezaměstnanost v Česku 3,3 procenta.