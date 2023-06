Japonská ekonomika překvapila silou růstu. Data firem ukázala, že domácí poptávka oživuje

Japonská ekonomika v prvním čtvrtletí rostla mnohem rychleji, že se původně uvádělo. Podle revidovaných údajů se hrubý domácí produkt třetí největší ekonomiky světa za leden až březen zvýšil o 2,7 procenta. Prvotní údaj počítal s růstem ekonomiky jen o 1,6 procenta, očekáváním pro zpřesněné číslo bylo 1,9 %. Vyšší růst způsobila revize výdajů firem, která ukázala, že domácí poptávka oživuje. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila vláda.



Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se HDP zvýšil o 0,7 procenta. Předběžný údaj z minulého měsíce počítal s růstem jen o 0,4 procenta.



Ekonomika po konci omezení souvisejících s pandemií nemoci covid-19 pokračuje v oživení a podniky zvyšují investice, které v době pandemie odložily. Soukromá spotřeba pak zůstává odolná navzdory rostoucím cenám zboží denní potřeby.



Údaj o růstu kapitálových výdajů byl revidován směrem vzhůru na 1,4 procenta z předběžných 0,9 procenta. Lepší údaj odráží investice firem do zvýšení výroby.



Soukromá spotřeba, která tvoří více než polovinu ekonomiky, však byla revidována mírně směrem dolů. Zvýšila se o půl procenta místo původních 0,6 procenta. Lidé utráceli méně za stravování, než se původně předpokládalo.



"Údaje o HDP poskytují důkaz, že ekonomické oživení nebylo narušené a je otázkou, zda se tato dynamika udrží. Nedávné údaje naznačily, že růst v tomto čtvrtletí od dubna do června zpomaluje," uvedl hlavní ekonom Mitsubishi UFJ Research and Consulting Šiničiró Kobajaši. "Zdá se, že spotřebitelské výdaje v posledních měsících zpomalily, částečně proto, že reálné příjmy klesají, zatímco ceny rostou. To je znepokojivé znamení, protože existovaly naděje, že změna klasifikace covidu-19 poskytne ekonomice impuls," dodal. Japonsko v květnu přesunulo covid-19 do stejné kategorie jako sezonní chřipku, takže nemocní nemusí do karantény.



Revize HDP také ukázala vyšší zásoby, což je pro růst pozitivní faktor, protože signalizuje, že podniky vyrábějí. Díky oživení příjezdů turistů ze zahraničí po uvolnění hraničních kontrol podpořily jejich výdaje vývoz v údajích o HDP. Celkový vývoz však v lednu až březnu klesl o 4,2 procenta kvůli nižším dodávkám automobilů a strojů.



Očekává se, že globální ekonomický růst zpomalí, protože agresivní zvyšování úrokových sazeb v USA a dalších vyspělých zemích bude omezovat poptávku a inflaci. Slabá zahraniční poptávka je špatnou zprávou pro Japonsko, které je závislé na vývozu, a není jisté, jak dlouho bude ještě pokračovat nedávné oživení domácí poptávky, upozornila agentura Kjódó.