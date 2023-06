Ve druhé polovině roku odeznívající inflace klesne pod deset procent, odhadují analytici ČSOB

To je přece jasné, že inflace klesne protože se růst cen zboží a služeb bude srovnávat s vysokými cenami, které byly už v roce 2022 zvýšené o cca 17% oproti roku 2021 ale o tomto důvodu se jaksi nemluví. Bylo by proto zajímavé uvádět nejen meziroční inflaci ale kumulovanou za poslední 2 roky a to bychom se nestačili divit. Jenže to se nehodí "do krámu" - je potřeba prezentovat jak inflace klesá...

Milan22