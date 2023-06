Vývoz z Číny v květnu klesl, daří se ale obchodu mezi Čínou a Ruskem

Vývoz z Číny se v květnu snížil meziročně o 7,5 procenta, což je mnohem více, než se očekávalo. Klesl také dovoz, i když proti očekávání pomaleji. Dnešní zpráva čínského celního úřadu ukazuje, že čínští výrobci se potýkali se slabší poptávkou v zahraničí, zatímco domácí spotřeba zůstává nízká a je dalším signálem toho, že ekonomické oživení v Číně zpomaluje. Přebytek zahraničního obchodu se v květnu meziročně snížil o 16,1 procenta na 65,8 miliardy USD (1,5 bilionu Kč). Objem obchodu s Ruskem dosáhl minulý měsíc nejvyšší úrovně od začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu.



Pokles vývozu byl nejnižší od ledna, v dubnu naopak vzrostl o 8,5 procenta. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že vývoz klesne o 0,4 procenta. Dovoz se snížil o 4,5 procenta po dubnovém propadu o 7,9 procenta. Analytici počítali s osmiprocentním poklesem dovozu.



Slabý výkon vývozu je odrazem nižší poptávky po čínském zboží v zahraničí. Podobný obraz přináší i nižší dovoz, protože Čína dováží ze zahraničí součástky a materiál k montáži výrobků určených na vývoz.



"Slabý vývoz potvrzuje, že Čína musí spoléhat na domácí poptávku, protože globální ekonomika zpomaluje," řekl hlavní ekonom společnosti Pinpoint Asset Management Č'-wej Čang. "Po zbytek roku bude na vládu vyvíjen větší tlak, aby podpořila domácí spotřebu, protože globální poptávka ve druhém pololetí pravděpodobně dál oslabí."





Od začátku letošního roku se dovoz meziročně snížil o 6,7 procenta a činil více než jeden bilion USD. Vývoz se za pět měsíců zvýšil o 0,3 procenta na 1,4 bilionu USD.



Obchodní výměna mezi Čínou a Ruskem v květnu činila 20,5 miliardy dolarů. Z toho dovoz z Ruska do Číny představoval 11,3 miliardy dolarů. Objem obchodu mezi Moskvou a Pekingem byl tak nejvyšší od loňského února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.



Údaje z Jižní Koreje minulý týden ukázaly, že dodávky do Číny v květnu klesly o 20,8 procenta. Vývoz korejských polovodičů se propadl o 36,2 procenta, což naznačuje slabou poptávku po součástkách pro konečnou výrobu.



Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o 4,5 procenta, což je více, než se čekalo. Analytici ale teď snižují odhady vývoje ekonomiky na zbytek roku, protože tovární výroba v prostředí přetrvávající slabé globální poptávky nadále zpomaluje. Vláda si na letošní rok stanovila skromný cíl růstu hrubého domácího produktu (HDP), a to zhruba na pět procent. Loňský růst totiž výrazně zaostal za stanoveným cílem.