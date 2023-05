Ark Invest: AI zvýší konkurenci firmám, jako je Amazon. Zdaleka nejvíce robotů má Tesla

Brett Winton působí v Ark Invest jako expert na moderní technologie a na CNBC hovořil zejména o umělé inteligenci (AI) a jejím dopadu na dění na akciovém trhu. Na začátku rozhovoru hovořil o Amazonu, který se podle CNBC přidává k vlně rozvoje a používání AI. Winton míní, že tato společnost má v použití umělé inteligence největší prostor při vyhledávání produktů, „které spotřebitel skutečně chce“. Podle experta ale bude AI používat každá společnost.



Winton se domnívá, že AI zvýší hodnotu společností, které nabízí tuto technologii, o 90 bilionů dolarů. Mělo by se tak stát do roku 2030. Na CNBC k tomu podotkli, že AI ale může ničit hodnotu jiných společností s tím, jak bude docházet ke změnám v ekonomice a v různých odvětvích. Winton v této souvislosti uvedl, že je překvapen tím, jak dobře si v poslední době vedou akcie velkých technologických firem. Proč?



Expert míní, že v tuto chvíli není ani zdaleka jasné, že by AI měla prospívat především velkým technologickým společnostem. Může naopak dojít k tomu, že tato technologie zvýší konkurenceschopnost malých firem, a to i směrem k velkým firmám. Trh si ale nyní evidentně myslí opak. Tedy to, že těžit z AI bude hlavně druhá skupina.







Winton také opět zmínil Google, který podle jeho názoru může kvůli AI tratit, protože tato nová technologie má potenciál úplně obejít jeho jádrový byznys, tedy vyhledávání na internetu. Už dříve také Winton hovořil o tom, že získat by mohl naopak , protože umělá inteligence může výrazným způsobem zvýšit uživatelskou hodnotu jeho programů Office. Proč nyní začal veřejně hovořit o svých investicích do AI Winton podle svých slov neví, ale je podle něj zřejmé, že tímto směrem se vydává už mnoho firem.



Vedení firem podle experta ví, že v oblasti umělé inteligence musí jednat rychle, nebo jejich firma začne zaostávat. A jak bylo uvedeno, velké technologické firmy nemusí být těmi, kdo budou z nové technologie nejvíce těžit. Platí to i u Amazonu. Winton totiž míní, že menší prodejci mohou díky AI posílit svou pozici vůči této společnosti. A to nejen na straně vyhledávání produktů, ale i v oblasti logistiky.



Na závěr rozhovoru expert zmínil Teslu, která má podle něj zdaleka nejvíce robotů na jednoho zaměstnance. U Amazonu je to asi 3000 robotů, u Tesly je to 300 000 robotů na zaměstnance, pokud jsou tedy za robota brány vozy této společnosti. Podle Wintona pak dění kolem AI ještě ani zdaleka nedosáhlo fáze iracionálního nadšení, trhy ale plně nechápou změny, které tato technologie ve společnosti způsobí.



Zdroj: CNBC