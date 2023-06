Čínská centrální banka překvapivě snížila klíčový úrok na 1,90 procenta

Čínská centrální banka dnes překvapivě snížila klíčovou krátkodobou úrokovou sazbu o desetinu bodu na 1,90 procenta. V oznámení uvedla, že tak činí ve snaze udržet v bankovním systému dostatečnou likviditu. Statistika z poslední doby totiž podle analytiků ukazuje, že hospodářské oživení po pandemii je slabší, než úřady očekávaly.



Prostřednictvím sedmidenních reverzních repo operací poskytla centrální banka finančnímu systému dvě miliardy jüanů (téměř 6,2 miliardy Kč). Kurz čínského jüanu reagoval na krok měnové autority poklesem zhruba o čtvrt procenta na 7,1618 jüanu za dolar. Vzhůru se naopak vydaly akcie na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, stejně jako index čínských akcií v Hongkongu. Růst ale nebyl nijak výrazný.



Největší banky v Číně už minulý týden snížily depozitní sazby, což byl signál, že se schyluje k dalšímu uvolnění měnové politiky. Dnešní snížení klíčové sazby je první od loňského srpna, uvedla agentura Bloomberg.



Analytici upozorňují, že je poměrně nezvyklé, aby centrální banka změnila krátkodobou sazbu dřív, než se změní sazba ročních úvěrů, označovaná jako střednědobá zápůjční facilita (MLF). Naposledy centrální banka takto nejprve snížila sedmidenní sazbu před sazbou roční v březnu 2020, tedy na začátku pandemie nemoci covid-19.



Guvernér centrální banky I Kang minulý týden slíbil urychlit "proticyklické úpravy" a zavázal se "vyvinout veškeré úsilí na podporu reálné ekonomiky", neboť oživení poptávky zaostává za oživením nabídky. Dnešní snížení klíčové sazby v Číně přichází krátce před zasedáním americké centrální banky (Fed), od kterého analytici očekávají, že patrně udělá pauzu v dosavadním cyklu zvyšování sazeb.



"Teď uvidíme, že čínská (měnová) politika bude více podpůrná," řekla americké televizi CNBC investiční ředitelka společnosti Atlantis Jang Liou. "V podstatě se očekává, že se čínská vláda bude velmi snažit o podporu domácí spotřeby, zejména v soukromém sektoru," dodala.



Hlavní index čínských akcií CSI 300, který sleduje obchodování na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, smazal počáteční ztráty a přešel do zisku. Obchodování pak uzavřel vyšší o 0,53 procenta na 3864,91 bodu. Podobně index čínských akcií na burze v Hongkongu zpevnil o 0,50 procenta na 6618,29 bodu, hlavně zásluhou technologických titulů. Ve výraznějším zpevnění akciím podle analytiků brání přetrvávající geopolitická rizika.



Společnost Global Wealth Management ve svém červnovém výhledu rovněž očekává další uvolnění měnové politiky. "Domníváme se, že měnová politika se bude i nadále zaměřovat na udržení dostatečné likvidity a stabilního růstu úvěrů," uvedla. Její analytici se domnívají, že centrální banka v letošním roce jednou nebo dvakrát sníží sazby povinných minimálních rezerv, vždy to ale podle nich bude pouze mírné snížení.



UBS Global také očekává, že ve druhé polovině letošního roku čínská centrální banka sníží sazbu MLF o pět až deset bazických bodů. "Větší kroky by totiž mohly zvýšit tlak na kurz měny, čemuž se centrální bankéři chtějí vyhnout. Znamenalo by to i nižší návratnost, pokud by nebyly provázeny stimulací poptávky," uvedli analytici Global Wealth Management.