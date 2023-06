Soudce v USA zatím zablokoval plán Microsoftu převzít firmu Activision Blizzard. Vláda argumentuje dopadem na spotřebitele

Soudce ve Spojených státech prozatím zablokoval plán softwarové společnosti převzít videoherní firmu Blizzard. Soud původně dohodu v úterý pozastavil. Snaží se tak zabránit dokončení transakce, než se začne projednávat stížnost vlády. Ta nechce akvizici zhruba za 69 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč) povolit, obává se dopadů na spotřebitele. Slyšení o tom bylo podle médií naplánováno na 22. až 23. června.



Americká Federální obchodní komise (FTC) už loni v prosinci podala žalobu, aby transakci zabránila. a společnost Blizzard oznámily převzetí loni v lednu. FTC se domnívá, že by to společnosti poskytlo příliš velkou tržní sílu v oboru videoher.



Převzetí je kontroverzní i mimo Spojené státy, britský antimonopolní úřad plán v dubnu odmítl. Blizzard a se proti tomu ohradily. Úřady pro kontrolu hospodářské soutěže v Evropské unii však transakci minulý měsíc po splnění podmínek schválily.



Převzetí firmy by bylo největší akvizicí a největší v historii videoherního průmyslu. si chce akvizicí zajistit populární videohry jako Call of Duty, Overwatch a Candy Crush.