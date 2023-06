Kapitalismus pro všechny podle Petera Stavrose

Peter Stavros z investiční společnosti KKR hovořil na Bloombergu o svém zájmu a podpoře takzvaného „stakeholder“ kapitalismu. Jde o systém a způsob vedení společností, který bere v potaz nejen akcionáře, ale všechny zúčastněné včetně zaměstnanců. Investor se podle svých slov začal o toto téma zajímat již v mladém věku a podle něj se nyní hodně pozornosti dává tomu, aby byl korporátní sektor odpovědný směrem k životnímu prostředí. Dostatečná pozornost ale ještě není věnována vztahu k zaměstnancům.



Private equity fondy jsou podle Stavrose ve výborné pozici, co se týče změny k lepšímu. Ve svých portfoliích totiž mají obvykle celou řadu společností a pokud by byly schopny posunout jejich fungování zmíněným směrem, mohlo by to mít dopady na celá odvětví. Na Bloombergu k tomu uvedli, že tyto fondy jsou ale obvykle spojovány s jiným přístupem. Ten se dá charakterizovat tak, že fond koupí nějakou společnost, zaměří se na snížení nákladů a zvýšení zadlužení a pak ji se ziskem prodá.



Stavros na uvedené řekl, že kapitalismus ani fondy private equity „nejsou dokonalé“, posun směrem k většímu zohlednění zájmů zaměstnanců pak je podle něj výhodný pro všechny. Jádrem fungování private equity fondu je přitom „transformace“ kupovaných firem. Tato transformace pak podle experta přináší největší plody, pokud se podaří snížit pravděpodobnost odchodu zaměstnanců z firmy a zároveň zvýšit jejich motivaci a nadšení pro práci v ní. Výraznou roli tu pak hraje právě to, že odměny a prostředí jsou dobře nastaveny nejen pro výše postavené lidi, ale pro všechny zaměstnance.



Popsaná změna ale podle investora nemůže spočívat jen v „rozdávání akcií“. Tedy v tom, že součástí odměn jsou i akcie společnosti. To není to samé jako přechod na mentalitu, kdy zaměstnanci uvažují jako vlastníci firmy a chovají se podle toho. Mělo by tedy být dosaženo celkové změny v kultuře firmy. Výrazným prvkem pak je informování lidí o chodu, výsledcích celé firmy a o tom, jaký vliv to má na její hodnotu a tudíž hodnotu akcií. To v praxi podle investora není jednoduché. Proč?



První reakcí na navrhované změny je podle Stavrose na straně zaměstnanců nedůvěra. Nevěří, že bude dosaženo zvýšení hodnoty firmy a akcií. Management firem je pak již nyní velmi zatížený a nechce se mu k řadě svých úkolů a povinností přidávat další. „Musí dekarbonizovat, každý měsíc zveřejňovat výsledky, existuje tlak na zvyšování ziskovosti, větší transparentnost a diverzitu vedení a nyní se po nich chce, aby ještě vzdělávali zaměstnance v oblasti financí a dělali z nich spoluvlastníky.“ Co mu na to Stavros odpovídá? Uvidíme ve druhé části rozhovoru.



Zdroj: Bloomberg