Přestávka, nebo konec? Před Fedem trhy dál rostou

Dnes večer se dozvíme výsledek zasedání Fedu. Včerejší inflace přinesla ujištění, že centrální banka nebude mít důvod znovu utahovat sazby a cyklus alespoň přeruší. Nové zvýšení sazeb sice zůstává ve hře, ale sází se na něj o něco méně než předtím. Navíc by podle Fed funds futures mohlo být odloženo dál v čase, tedy z července až na září. Současně ale také klesají sázky na pokles sazeb kolem přelomu roku.

V rámci dnešních informací tak bude samozřejmě důležité, co se stane se sazbami, ale daleko zajímavější bude prognóza a komentář během konference. Podle nás by se nové mediánové odhady pro letošní růst HDP měly posunout výš, nad jedno procento. Spolu s tím by lepší než očekávané výkony trhu práce měly posunout dolů projekci nezaměstnanosti. Klíčový výhled pro inflaci (zde jádrové PCE) může sice pro letošek jít mírně nahoru, ale daleko důležitější bude příští rok, který naznačí míru přesvědčení, že cenový růst míří k cíli.

V neposlední řadě je tu potom známý graf dots, tedy názorů bankéřů na budoucí vývoj úrokových sazeb. V březnu Fed předpokládal letošní maximum na 5,1 pct, což bude třeba posunout výš aspoň o pár desetinek. Pokud by se číslo dostalo k 5,5, Fed by tím vyslal přesvědčivější poselství, že sazby ještě přestávce mohou růst. V opačném případě budou investoři stále silněji sázet na variantu, že sazby už svého vrcholu dosáhly, a o opaku je nepřesvědčí ani jestřábí rétorika.

Tím se dostáváme ke konferenci, na níž se zřejmě bude Jerome Powell snažit držet ve hře budoucí zvýšení sazeb. Důvodem je jednak možnost, že sazby bude opravdu třeba zvedat, ale hlavně půjde o snahu udržet tržní finanční podmínky restriktivní a bránit jejich rychlému uvolňování. Ačkoli inflace má trend dolů, nárůst sázek na pokles sazeb a uvolnění podmínek ještě Fed nepotřebuje.

Zdá se, že Fed má dnes malou šanci přesvědčit tržní hráče, že chce letos ještě politiku utáhnout. Samotná přestávka ostatně bude vykládána jako důkaz, že centrální banka o potřebě přísnější politiky moc přesvědčená není. Pozitivní reakci na dluhopisech by však mohl brzdit fakt, že se na derivátových trzích nabalily velké pozice sázející na nižší výnosy. V případě akcií jsou podle nás investoři převážně nastaveni také na příznivý výsledek zasedání.

Ještě před Fedem vyjde americké PPI, které by mělo potvrdit odeznění nákladových inflačních tlaků. Meziročně by index výrobních cen měl stoupnout jen o 1,5 pct, jádrový potom o necelá 3 procenta.

Evropské akciové indexy během dopoledne postupně navyšují své zisky a třeba CAC 40 přidává 0,8 pct. Lehce v plusu jsou také americké futures. Výnosy dluhopisů v USA jdou dolů, zatímco v Evropě mírně rostou a eurodolar se dál houpe kolem 1,0800. Koruna se po dalším oslabení obchoduje k euru na 23,85.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8492 -0.0996 23.9263 23.8399 CZK/USD 22.0795 -0.1921 22.1760 22.0750 HUF/EUR 371.2584 0.3379 371.5688 369.9415 PLN/EUR 4.4631 -0.4063 4.4903 4.4631

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7332 -0.0246 7.7396 7.7156 JPY/EUR 151.1570 -0.1038 151.4145 150.9279 JPY/USD 139.9420 -0.1947 140.2060 139.8780

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8549 -0.0736 0.8563 0.8546 CHF/EUR 0.9763 -0.0722 0.9769 0.9753 NOK/EUR 11.4975 -0.1250 11.5142 11.4792 SEK/EUR 11.5700 0.2893 11.5749 11.4867 USD/EUR 1.0801 0.0903 1.0804 1.0774

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4741 -0.2948 1.4789 1.4725 CAD/USD 1.3291 -0.1802 1.3320 1.3285