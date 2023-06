Největšími poraženými boomu AI budou znalostní pracovnící, shledává studie McKinsey

Celosvětový boom generativní umělé inteligence zahájí věk zrychlení produktivity a větší prosperity. Pro některé. A naopak hluboké narušení pro druhé, především znalostní pracovníky. Podle nové zprávy konzultantů McKinsey & Co - společnosti, která spolupracuje s lídry v oblasti strategie a inovací - až na čistou nulu u vedení v oblasti technologií a budování kapacit pro udržitelnou, inkluzivní a rostoucí budoucnost...

Celé oblasti obchodních aktivit, od prodeje a marketingu až po operace se zákazníky, se stanou více integrovány do softwaru – s potenciálními ekonomickými přínosy až 4,4 bilionu dolarů, což je asi 4,4 procenta výstupu světové ekonomiky – podle studie výzkumné divize McKinsey.

Generativní umělá inteligence (generative artificial intelligence) dá lidem novou "super schopnost" a ekonomice velmi potřebnou injekci produktivity, soudí Lareina Yee, senior partnerka firmy a předsedkyně McKinsey Technology.

Graf: Přínos AI do produktivity a zisků

Zdroj: McKinsey, Bloomberg

Výzkum se zabýval 63 případy použití generativní umělé inteligence v oblastech generování obsahu, jako je text nebo obrázky založené na výzvě, napříč přibližně 850 povoláními. V závislosti na tom, jak je technologie přijata a implementována, zvýšení produktivity by se v příštích 20 letech mohlo pohybovat mezi 0,1 až 0,6 procenty. "Obchodní lídři musí pochopit, které činnosti lze změnit a jak to chtějí přehodnotit," řekla Yee.

Transformace zvýší tlak na pracovní sílu, zejména na pracovníky s vyššími mzdami ve znalostech, jejichž aktivity "byly dříve považovány za relativně imunní vůči automatizaci," uvádí zpráva.

Před několika lety společnost McKinsey odhadovala, že přibližně polovina hodin práce na celém světě je strávena úkoly, které by mohly být automatické a tím pádem mnohem jednodušší. Nyní se toto číslo zvyšuje až na neuvěřitelných 60-70 procent. "Pracovníci budou potřebovat podporu při učení se novým dovednostem, někteří změní povolání," konstatuje zpráva.

Děje se to rychle...

Přibližně 75% potenciální hodnoty aplikované generativní umělé inteligence bude pocházet ze čtyř obchodních funkcí: zákaznický servis, marketing a prodej, softwarové inženýrství, výzkum a vývoj.



Samotné banky by mohly ze zvýšené produktivity vygenerovat dalších 200 až 340 miliard dolarů, odhaduje zpráva na základě podkladů, jak nové technologie zlepšují spokojenost zákazníků, pomáhají při rozhodování či zmírňují podvody prostřednictvím lepšího monitorování. To by se dle zprávy dalo přetavit do skoku v provozním zisku někde mezi 9 % až 15 %.



V oblasti výzkumu a vývoje produktů by tato technologie mohla viditelně zvednout hladinu produktivity o 10 až 15 procent, uvedla společnost McKinsey. Citovala příklad biologických věd a chemického průmyslu, kde například umělá inteligence může urychlit proces vývoje nových léků a materiálů. To by mohlo vyústit v růst zisků pro farmaceutické společnosti a firmy zabývající se zdravotními prostředky kolem 25 %.



Vše se vyvíjí velmi rychle. Dřívější výzkum firmy naznačoval, že rok 2027 bude prvním rokem ve kterém umělá inteligence by se mohla vyrovnat typickému lidskému výkonu v úkolech, které zahrnují "přirozený jazyk porozumění." Nyní McKinsey počítá s tím, že se tak stane během letošního roku.



Zavádění automatizace bude rychlejší ve vyspělých ekonomikách, kde vyšší mzdy umožní její zavedení dříve než ty chudší – a ovlivní práci "bílých límečků" mnohem více než fyzickou práci.

Graf: Které profese budou nejvíce zasaženy AI

Zdroj: Bloomberg





V tomto ohledu to může být opak velkých technologických upgradů v minulosti, které často přícházely na úkor povolání, kde pracovníci měli typicky nižší vzdělání a dostávali také nižší mzdu. Přesto je urputně bránili, zmiňme britské textilní pracovníky, kteří rozbili nové úsporné tkalcovské stroje, které jim braly dosavadní jistotu a pojetí jejich práce. Hnutí se stalo známé pod názvem Luddits.

Projekce společnosti McKinsey, týkající se složení pracovní síly, jsou v souladu s dokumentem, publikovaným tento měsíc akademiky z Columbia Business School, University of Maryland, University of California at Berkeley a AI for Good. Tato studie také předpověděla významnou reorganizaci práce. "Investice do umělé inteligence jsou spojeny se zploštěním hierarchické struktury firem s významným nárůstem podílu pracovníku na nižší úrovni a poklesem podílů pracovníků ve středním managementu a na vedoucích pozicích," zjistil tento průzkum.

Zdroj: Bloomberg