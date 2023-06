Siemens investuje do globálního zvýšení produkce dvě miliardy eur

Německý průmyslový konglomerát investuje do globálního zvýšení produkce dvě miliardy eur (47,6 miliardy Kč). Připravuje se na zvýšenou poptávku vyvolanou globálními stimulačními balíčky. Firma, která už dříve oznámila plán na rozšíření svých kapacit v České republice, to uvedla ve svém dnešním sdělení.



Siemens postaví nové továrny, výzkumná a vývojová centra a školicí střediska po celém světě. Cílem podle něj je řešit problémy, které odhalila pandemie covidu-19 a rostoucí geopolitické napětí. V rámci investičního programu, který se bude týkat oznámení učiněných v průběhu roku 2023, vynaloží také 200 milionů eur na nový závod pro svou divizi průmyslové automatizace v Singapuru.



"Siemens zažívá výrazně vyšší růst než zbytek trhu. Dnes oznamujeme investiční strategii, která podpoří budoucí růst, podpoří inovace a zvýší odolnost," uvedl generální ředitel Siemensu Roland Busch.



Siemens také letos zvýší o 500 milionů eur výdaje na výzkum a vývoj. Společnost, která zaměstnává asi 311.000 lidí, je podle agentury Reuters vnímána jako barometr zdraví globální průmyslové ekonomiky. Loni firma zvýšila tržby o 16 procent na 72 miliard eur. "Tuto vlnu investic podporuje naše rekordní množství nevyřízených objednávek a odráží naši důvěru v budoucnost," řekl později Busch na setkání v Singapuru.



Siemens hodlá růst rychleji než jeho konkurenti, mezi které patří firmy Johnson Controls, , Schneider Electric či . Chce také zvýšit podíl na trhu, řekl Busch minulý měsíc analytikům.



Investiční program by podle agentury Reuters mohl být rovněž odpovědí na celosvětovou pandemii covidu-19, která narušila dodavatelské řetězce a zdražila přepravu produktů a komponentů. Společnost už začátkem tohoto roku oznámila plány na expanzi pro závody v Německu a České republice a také investovala 220 milionů dolarů do nové továrny na kolejová vozidla v Lexingtonu ve Spojených státech. V plánu jsou i další investice ve Spojených státech a v Evropě.