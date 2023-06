Rozbřesk: ECB dnes znovu zvýší sazby o 25bps, pozor na možné holubičí překvapení

Zatímco americký Fed si včera vybral pauzu ve zvyšování sazeb (viz eurodolar), Evropská centrální banka dnes přidá k dobru dalších 25 bazických bodů (na 3,5 %). Zpřísnění měnové politiky v tomto rozsahu bylo ze strany ECB v předešlých týdnech velmi jasně komunikováno a pro trhy nebude žádným překvapením. Hlavní pozornost proto bude věnována nové prognóze a zejména doprovodné komunikaci směrem k letním měnově-politickým zasedáním.



To, že cyklus zvyšování úrokových sazeb v eurozóně ještě není u konce, přiznávají i členové Rady guvernérů vyloženě holubičího ražení. Poslední sada čísel z eurozóny přitom vyznívala právě holubičím způsobem – ať již jde o rychlejší pokles celkové i jádrové inflace v květnu, nebo o slabý růst HDP v prvním čtvrtletí, díky čemuž ekonomika eurozóny sklouzla do technické recese.



Jádrové inflační tlaky ale zůstávají stále silné (v květnu 5,1 % meziročně) a v letních měsících by dle našeho odhadu neměly významněji odeznívat. A to je hlavní důvod, proč ECB ještě není zdaleka přesvědčena, že jádrová inflace je na udržitelném sestupném trendu k 2% cíli.



Tento vývoj by měla ostatně reflektovat jak nová prognóza (jádrová inflace lehce nad cílem i v roce 2025), tak i doprovodná komunikace ECB. Centrální banka sice tvrdí, že se vzdala forward guidance, nicméně na květnovém zasedání dala šéfka ECB Christine Lagarde docela jasný signál, že ECB ještě „nemá hotovo“. Je možné, že na dnešním zasedání se rétorika ECB obrousí, což by s blížícím se vrcholem sazeb dávalo jistý smysl. Rizikem je však scénář, kdy si trhy vyloží komunikaci ECB jako nedostatečně jestřábí; pokud tedy dnes dojde k překvapení (ze strany forward guidance), bude to spíše v holubičím hávu.



Celkově zůstává náš výhled na měnovou politiku ECB nezměněn. Nadále počítáme s dvojím zvýšením sazeb o čtvrt-procentního bodu (společně s dneškem) na úroveň 3,75 %, což je v souladu s aktuálním zaceněním eurové křivky. Rizika jsou dle našeho názoru stále vychýlena směrem k vyšší terminální sazbě na 4 %, a to zvláště ve scénáři, kdy by se jádrové inflační tlaky ukázaly jako viditelně setrvačnější.





*** TRHY ***



Koruna

Včerejší obchodní seance přinesla na korunový trh pokračující depreciační tlaky a česká měna se podívala nad 23,80 EUR/CZK. Viceguvernér Jan Frait včera naznačil, že ani na červnovém měnově-politickém zasedání nezvedne ruku pro zvýšení sazeb, jelikož inflační tlaky spíše oslabují než naopak. J. Frait zároveň nevyloučil, že ČNB začne snižovat sazby v tomto roce, avšak zdůraznil, že to není z jeho strany žádná signalizace a v těchto dnech to pro něj není základní scénář.

Dnes bude korunový trh zajímat především odpolední zasedání ECB (viz úvodník). Zvýšení sazeb o 25bps je všeobecně očekáváno, a tak bude největší pozornost upřena na doprovodnou komunikaci směrem k dalším měnově-politickým krokům. A právě zde vidíme riziko možného holubičího překvapení pro trhy, což by se koruně mohlo zamlouvat.



Eurodolar

Americká centrální banka sice tentokrát úrokové sazby nezvýšila, ale i tak dokázala překvapit jestřábím způsobem. V nové prognóze Fedu byla totiž přenastavena očekávání pro oficiální úrokové sazby pro konec tohoto roku na hodnotu 5,6 %. To je o 50 bazických bodů nad současnou úrovní, a to je dost. V podstatě prognóza trhu říká, že květnové zvýšení úrokových sazeb nebylo posledním a minimálně v červenci se dočkáme dalšího schodu nahoru. A tento závěr koneckonců potvrdil i sám šéf Fedu J. Powell, když na tiskové konferenci uvedl, že očekává, že příští zasedání bude “Live”, což v překladu (Fedspeaku) znamená, že se bude měnit nastavení měnové politiky - v tomto případě půjdou oficiální sazby nahoru. Vypadá to tedy, že od červencového zvýšení sazeb by Fed mohl odradit snad jen katastrofický měsíční report z trhu práce (záporné payrolls), a/nebo další kolaps některé z menších regionálních bank v USA.

Eurodolar reagoval na jestřábí výstupy ze zasedání Fedu propadem, avšak stále se udržel nad 1,08. Jeden z důvodů může být nejistota před dnešním zasedáním ECB (viz úvod).