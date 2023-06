Fed byl nečekaně jestřábí, akciím je to ale celkem jedno

Výsledek včerejšího zasedání americké centrální banky nakonec překonal naše očekávání, co se týče síly jestřábího poselství. Sazby sice zůstaly tentokrát beze změny, ale měnový výbor předpokládá v druhém pololetí rovnou dvě standardní zvýšení, zatímco se počítalo s méně než jedním. Také rétorika předsedy Powella byla docela přísná.

Ve zkratce si zopakujme klíčové body: Dots se posunuly citelně nahoru a pro letošek naznačují vrchol sazeb na 5,6 procenta (dříve 5,1). Stoupla také očekávaná úroveň sazeb pro příští a přespříští rok. Skoro všichni bankéři považují další utahování za vhodné, přičemž většina očekává ještě dvojí zvýšení sazeb. Letošní snížení sazeb nevypadá podle Powella vůbec pravděpodobně, bavíme se prý o pár letech před takovým krokem. Nadcházející utahování politiky bude záležet na datech, hlavně na ochlazení trhu práce, které je klíčovou podmínkou pro utlumení inflace. Rizika pro inflaci jsou dle Fedu směrem nahoru a vývoj na jádrové inflaci stále není takový, jaký by centrální banka chtěla.

Na Fed funds futures, kde se očekávání o sazbách dají pozorovat, došlo po jednání k výrazným změnám. V kotacích je jedno zvýšení někdy mezi červencem a listopadem, načež sazby by měly klesnout zpět na současnou úroveň až v lednu příštího roku. Křivka se už delší dobu posouvá vzhůru, vyhlížený obrat se odsouvá v čase a předpokládaná rychlost následného poklesu sazeb se zmenšuje. Určitý odraz této změny sledujeme na dluhopisovém trhu, kde výnosy narůstají a 2Y splatnost se stále více blíží březnovým maximům.

Akcie se však nenechají Fedem stresovat. Wall Street včerejší zaváhání vybrala, Evropa je dnes jen mírně v záporu. Dál sledujeme anomálii, kdy růstové tituly na vyšších očekáváních o sazbách a vyšších výnosech paradoxně výkonnostně vedou.

Dolar včera ztrácel, načež oslabení aspoň trochu koriguje a obchoduje se na 1,0825. V tomto případě není ve hře pouze Fed, ale také ECB, která svým měnovým zasedáním naváže hned dnes odpoledne. Od Evropské centrální banky se už dopředu čeká zvýšení sazeb, po kterém by mělo následovat ještě jedno ve zbytku roku. Banka by tedy měla zůstat u jestřábího tónu a zatím nemá důvod naznačovat přestávku. Nemělo by to však být na rozdíl od Fedu takové překvapení.

Pohled do kalendáře odhalí, že ECB není zdaleka vše, co nás dnes čeká. Ranní čínské údaje o růstu průmyslové výroby a maloobchodních tržeb zaostaly za odhady, ale do centra pozornosti se nedostaly. Odpoledne vyjdou maloobchodní tržby v USA, kde se po silném dubnu čeká opět útlum. Důležitá bude týdenní statistika žádostí o dávky v nezaměstnanosti, které minule vyskočily překvapivě vysoko a další nárůst by zvedl obavy o kondici trhu práce. A zveřejněny budou také indexy průmyslové aktivity z New Yorku a Filadelfie, jakožto první náznaky kondice sektoru v červnu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:47 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7817 -0.1046 23.8232 23.7685 CZK/USD 21.9500 -0.1138 22.0315 21.9460 HUF/EUR 372.9471 0.3742 373.1510 371.2064 PLN/EUR 4.4591 0.2597 4.4612 4.4504

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7543 -0.0835 7.7735 7.7315 JPY/EUR 152.9740 0.8721 153.0650 151.6667 JPY/USD 141.1650 0.8360 141.5080 141.1710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8554 0.0117 0.8558 0.8544 CHF/EUR 0.9786 0.2777 0.9790 0.9754 NOK/EUR 11.5149 -0.1786 11.6105 11.4871 SEK/EUR 11.6062 -0.0095 11.6466 11.5909 USD/EUR 1.0835 0.0397 1.0834 1.0804

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4676 -0.2495 1.4778 1.4643 CAD/USD 1.3327 0.0300 1.3355 1.3320