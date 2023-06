OMV Petrom a Romgaz investují čtyři miliardy eur do těžby plynu v Černém moři

Rumunská společnost Petrom, kterou většinově ovládá rakouská skupina , se rozhodla pro realizaci projektu těžby plynu v hlubokých vodách Černého moře Neptun Deep, jednoho z nejvýznamnějších nalezišť zemního plynu v EU. Náklady na projekt těžby mají být zhruba čtyři miliardy eur (95,1 miliardy Kč). Petrom bude při těžbě spolupracovat s rumunskou státní plynárenskou skupinou Romgaz a zahájení těžby firma očekává v roce 2027. Vyplývá to z dnešního prohlášení Petrom.



Společnost v roce 2012 oznámila, že v Černém moři objevila ložisko plynu, které má zhruba 42 až 84 miliard metrů krychlových plynu. Podle posledních odhadů má ložisko zhruba 100 miliard metrů krychlových vytěžitelného plynu.



Konečné rozhodnutí o investici bylo v posledním desetiletí několikrát odložené. Předchozí vlády zavedly sankční daně a regulační omezení. Nejvíce bylo zpoždění cítit v roce 2022, kdy ruská invaze na Ukrajinu vyvolala energetickou krizi. Loni rumunští zákonodárci otevřeli cestu k uvolnění investic v Černém moři, kde má podle odhadů EU být až 200 miliard metrů krychlových plynu. To by mohlo diverzifikovat dodávky v regionu, zajistit Rumunsku přechod na zelenou energii a přinést miliardové příjmy.



Firma Petrom očekává, že projekt v roce 2030 zvýší její provozní zisk o 50 procent. Těžba by měla činit zhruba osm miliard metrů krychlových ročně, což téměř zdvojnásobí produkci plynu v zemi. Rumunsko by se tak stalo největším producentem zemního plynu v EU.



Společnost Black Sea Oil & Gas (BSOG) kontrolovaná americkým soukromým fondem Carlyle Group, zahájila loni v Rumunsku první těžbu na moři za posledních třicet let. Vytěžila za rok jednu miliardu metrů krychlových plynu, což je téměř deset procent spotřeby země. Na rozdíl od jiných zemí v regionu je Rumunsko méně závislé na ruském plynu. Zhruba 90 procent potřebného plynu těží doma prostřednictvím firem Romgaz, Petrom a BSOG.



Potenciál pro další objevy zemního plynu v rumunských vodách Černého moře je podle odborníků obrovský. Vláda však musí zlepšit regulaci, aby urychlila rozvoj těžby. Agentura pro nerostné suroviny již 12 let nevydražila žádnou novou koncesi a opakovaně odložila plány na vypsání tendru na 28 nových průzkumných míst, včetně šesti na moři.



Začátkem tohoto měsíce Petrom oznámila, že objevila nová ložiska ropy a zemního plynu na jihu Rumunska, která odpovídají zhruba třem čtvrtinám její těžby v roce 2022. To je největší nález za poslední desetiletí. Obsahovat má více než 30 milionů barelů ropného ekvivalentu vytěžitelných zdrojů, napsala agentura Reuters.