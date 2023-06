Šmejc: Ukončení jednání o spojení Monety s bankovní částí PPF bylo správné

Šéf skupiny PPF Jiří Šmejc po roce od ukončení jednání o spojení Moneta Money Bank s finanční částí investiční skupiny PPF považuje rozhodnutí za jednoznačně správné. Růst Air Bank předčí výhody synergie s Monetou, řekl Šmejc novinářům. Zprávy o obnovení jednání označil za nesmysl. Důvody pro ukončení původní transakce podle něj nepominuly.



Podíl PPF v Monetě nese dobrý výnos z dividend, takže PPF podle něj není v žádném spěchu prodávat. "Když přijde dobrá nabídka, jsme schopni o ní jednat," podotkl. Připomněl, že PPF má v Monetě takový podíl, že bez jejího souhlasu banku nikdo neovládne. "Jestli Monetu někdo ovládne, bude to strategický hráč, který se postupně pokusí skoupit všechno," podotkl.



O ukončení procesu spojení informovaly Moneta Money Bank a PPF koncem loňského května. Jako důvod uvedly negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, a požadavky České národní banky na kapitálovou vybavenost bank.



Transakci o spojení částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky), s Moneta Money Bank schválili akcionáři Monety v prosinci 2021. Kupní cena Air Bank byla smlouvou stanovena na 25,9 miliardy korun. Moneta plánovala financovat nákup prostřednictvím úpisu nově vydávaných akcií a z přebytečných kapitálových prostředků banky.



Moneta Money Bank je čtvrtou největší bankou v zemi. S akciemi banky se obchoduje na pražské burze.



Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.