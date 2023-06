Podnikatelská nálada v Německu se v červnu podle Ifo dále výrazně zhoršila

Podnikatelská nálada v Německu se v červnu po květnovém propadu ještě více zhoršila. Dnes to uvedl mnichovský ekonomický institut Ifo, podle kterého se německé hospodářství dostává do složité situace.



"Očekávání skončila výrazně pesimističtěji. Podnikatelé navíc hodnotili svoji aktuální situaci hůře. Především slabost průmyslu přivádí německý hospodářský rozvoj do složitých vod," uvedl institut. Podnikatelská nálada v Německu se začala zhoršovat v květnu, kdy se její index po šesti měsících stabilního růstu prudce propadl, a dostal se tak podle zpřesněných údajů na 91,5 bodu. Tento měsíc propad pokračoval a aktuální hodnota indexu podnikatelské nálady činí 88,5 bodu.



Ve zpracovatelském průmyslu se index citelně zhoršil. Očekávání klesla na nejnižší úroveň od listopadu 2022. Podnikatelé méně příznivě hodnotí i současnou situaci a stav nevyřízených objednávek vidí jako příliš nízký. Podniky si na pokles zakázek stěžovaly už v květnu.



V sektoru služeb, kde vzestupný trend předcházejících měsíců skončil už v dubnu, jsou podniky rovněž nespokojené. "Obzvláště doprava a logistika jsou negativním vývojem v tomto odvětví zasaženy," uvedl Ifo.



Také v obchodě se index podnikatelské nálady snížil, mírně se ale zvýšila očekávání, ačkoli i ta jsou podle institutu poznamenána velkým pesimismem.



Ukazatel podnikatelské nálady klesl i ve stavebnictví. Ifo za důvod označil horší hodnocení současné situace a pesimistická očekávání.



Německá ekonomika, která je největší v Evropě a na které je závislá řada českých firem, se potýká s negativními dopady války na Ukrajině. Na letošní rok německá vláda podle dubnové prognózy sice očekává růst hospodářství o 0,4 procenta, ekonomické instituty ale nevylučují propad ekonomiky. Podle Ifo se hrubý domácí produkt (HDP) Německa letos propadne o 0,4 procenta, v nadcházejícím roce ale vykáže růst o 1,5 procenta. Mezinárodní měnový fond (MMF) v květnu oznámil, že německá ekonomika bude i přes svou odolnost letos stagnovat.