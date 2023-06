Výnosy státních dluhopisů rostou, zatímco investoři hodnotí stav americké ekonomiky

Výnosy amerických státních dluhopisů v úterý vzrostly, zatímco investoři čekali na zprávy o datech, které by mohly poskytnout čerstvé náznaky o stavu ekonomiky. Výnosy 10leté státních dluhopisů vzrostly o více než jeden bazický bod, výnosy 2letých dluhopisů pak vzrostly o více než dva bazické body.

Investoři hledali v klíčových datech náznaky stavu americké ekonomiky a zvažovali důsledky, které by to mohlo mít pro měnovou politiku Federálního rezervního systému. Květnové údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby mají být zveřejněny v úterý, stejně jako nejnovější údaje o prodeji nových domů a červnová zpráva o spotřebitelské důvěře. Na tato data budou v pátek navazovat nejnovější inflační poznatky v podobě cenového indexu výdajů na osobní spotřebu.





Zdroj: CNBC





Do té doby však předseda Fedu Jerome Powell promluví dvakrát, ve středu a ve čtvrtek. Investoři doufají, že získají další vodítka o nadcházejících krocích měnové politiky z jeho poznámek poté, co minulý týden řekl, že další zvýšení úrokových sazeb je pravděpodobné.



Powell také poznamenal, že další kroky Fedu budou závislé na datech. Ekonomické zprávy z tohoto týdne by se tak mohly stát podkladem pro jednání centrální banky na jejím nadcházejícím červencovém zasedání.

