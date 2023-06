Cena zlata klesla nejníže za tři měsíce, blíží se k 1900 USD za unci

Cena zlata dnes sestoupila do blízkosti 1900 dolarů (zhruba 41.000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu), dostala se tak na nejnižší úroveň za více než tři měsíce. Dolů ji tlačí příznivé údaje o americké ekonomice, které podporují vyhlídky na další zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech.



Kolem 16:30 vykazovala cena zlata pokles o zhruba 0,3 procenta na 1908 dolarů za unci. Zvyšování úrokových sazeb je pro cenu zlata obvykle nepříznivé, protože prohlubuje nevýhodu žlutého kovu proti investicím přinášejícím úroky, jako jsou například dluhopisy.





"Dobré údaje o americké ekonomice zůstávají pro žlutý kov překážkou, protože pravděpodobně povedou k tomu, že představitelé americké centrální banky (Fed) se budou dál klonit ke zvyšování úrokových sazeb," uvedl podle agentury Reuters analytik Giovanni Staunovo ze společnosti . "Stále však očekáváme, že agresivní zpřísňování měnové politiky v určitém bodě způsobí zhoršení údajů o ekonomice USA, což zapříčiní změnu postoje Fedu," dodal.



Analytik Harshal Barot ze společnosti Metals Focus předpověděl, že cena zlata by letos mohla sestoupit do blízkosti 1850 dolarů za unci, protože americká ekonomika by se mohla vyhnout recesi a úrokové sazby by mohly zůstat na vysoké úrovni déle, než se předpokládalo.

Zdroj: čtk, patria.cz