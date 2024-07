Ceny komodit na trzích v pololetí spíše stouply, index přidal tři procenta

Ceny komodit na světových trzích se v prvním pololetí spíše zvyšovaly. Výrazně zdražila měď, zlato, stříbro a hlavně kakao, zvýšila se ale i cena ropy a elektřiny. Naopak zlevnilo uhlí, pšenice nebo kukuřice. Hlavní komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku do konce června vykázal nárůst o tři procenta.



Na čele zájmu investorů jsou letos drahé kovy a energie. Severomořský Brent přidal letos 13 procent a texaský benchmark WTI dokonce 15 procent. Ropě v polovině roku pomáhá silná motoristická sezóna. Ve vzduchu však visí hrozba postupného snižování dobrovolných kvót OPEC+ v posledních měsících roku a také rostoucí těžba v zemích mimo OPEC+.



Cena zlata od ledna do konce června vzrostla o 13 procent, doplnil analytik Golden Gate Pavel Ryba. Ještě lepší půlrok má za sebou stříbro, které zdražilo o 24 procent. Palladium naopak dál padalo, letos jeho cena klesla o 11 procent. Cena platiny se podle něj snížila o 1,3 procenta.



Měď však letos na londýnské komoditní burze stále roste o 11 procent a hliník přidává 4,5 procent. Naopak cena železné rudy v Číně propadá o pětinu a ocel padá o 17 procent.



Na čele růstu zemědělských komodit zůstává kakao, i když mu v posledních měsících postupně dochází síla, a to díky zlepšujícímu se počasí v západní Africe. Letošní vzestup dosahuje 76 procent. Svým růstem stále vede žebříček nejvíce růstových globálně obchodovaných komodit v tomto roce.



Cena pomerančového džusu se letos zvýšila o 31 procent a cena kávy Arabica stoupla o 19 procent. Naopak do ztrát se přehoupl cukr. Cena klesla o dvě procenta díky příznivému vývoji sklizně v Brazílii. Velmi nízké ceny nabízejí letos obiloviny. Cena pšenice klesla o deset procent, kukuřice o 12 procent a sójové boby jsou levnější o 11 procent. Obiloviny letos vykazují rostoucí globální zásoby a zdá se, že na cestě je další skvělá sklizeň na severní polokouli.