Energetičtí obchodníci z Evropy stále významně nakupují v Rusku

Dva z největších světových nezávislých obchodníků s energií Vitol a Gunvor zůstávají významnými kupci rafinované ropy z Ruska. Obě firmy kupují ruskou ropu ve velkém i více než rok poté, co slíbily, že své obchody s Moskvou po invazi Ruska na Ukrajinu drasticky omezí. Analýza záznamů ruského celního úřadu o vývozu za čtyři měsíce letošního roku ukazuje, že obě firmy patřily mezi deset největších kupců rafinovaných produktů, jako je benzin a nafta, uvedl list Financial Times (FT).



Společnost Gunvor, která sídlí ve Švýcarsku, byla podle hodnoty osmým největším kupcem. Přepravila jeden milion tun ropných produktů v hodnotě zhruba 540 milionů USD (11,7 miliardy Kč). Firma Vitol, jejíž vedení sídlí v Londýně a Ženevě, byla desátým největším kupcem. Přepravila zhruba 600.000 tun v hodnotě kolem 400 milionů USD.



Obě společnosti potvrdily, že pravidelně kupují ruské rafinované palivo. Zpochybnily ale správnost údajů.



Obchod s rafinovanými produkty západní sankce nezakazují, a Washington ho dokonce podpořil, aby se tak omezilo přerušení dodávek, pokud ale budou obchodníci dodržovat omezení zavedená západními zeměmi po invazi. Mezi sankční omezení patří stanovení cenového stropu zeměmi ze skupiny předních ekonomik světa G7 letos v únoru, který určuje maximální cenu, kterou Moskva může získat za prodej rafinovaných produktů.



Nicméně možné problémy s dodržováním cenového stropu v kombinaci s rizikem, že obchodování s Ruskem bude mít v Evropě negativní dopad na pověst firmy, přiměl řadu obchodníků, včetně a , obchody s Ruskem přerušit. Vitol a Gunvor přerušily pouze obchody s ruskou ropou.



Celní prohlášení o vývozu jsou jedním z posledních zbývajících nástrojů pro analýzu ruských obchodních toků, protože Moskva loni přestala zveřejňovat svoji celkovou statistiku. Data ukazují, že celkem 50 společností vyvezlo za první čtyři měsíce letošního roku z Ruska rafinovanou ropu za 16 miliard USD.



Gunvor uvádí, že jeho záznamy ukazují, že firma koupila za sledované období více než 700.000 tun v hodnotě kolem 330 milionů USD. Vitol uvedl, že celní prohlášení nejsou v souladu s jeho vnitřními záznamy, ale odmítl svá data poskytnout. Zopakoval komentář svého ředitele Russella Hardyho z letošního března, kdy uvedl, že denně zobchoduje méně než 100.000 barelů. To by za čtyři měsíce znamenalo maximálně 1,5 milionu tun.



Gunvor a Vitol podle celních záznamů jsou mezi deseti největšími kupci ruské rafinované ropy jediné dvě západní firmy. Zbývajících osm jsou buď obchodníci kontrolovaní Ruskem nebo nedávno zřízené subjekty ve Spojených arabských emirátech, Hongkongu a Singapuru. První pozice patří firmě Litasco, obchodní divizi ruského Lukoilu.