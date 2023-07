Rozbřesk: Nižší schodek státního rozpočtu k polovině roku

Zatímco v květnu dosáhl schodek státního rozpočtu rekordních 271 mld. Kč, v červnu překvapilo plnění státního rozpočtu pozitivně, když došlo ke snížení deficitu o 56 mld. na 215 mld. Kč. V červnu ovlivnily vývoj státního rozpočtu zejména skokové platby – oproti minulému měsíci výrazně narostly platby z daně z příjmu právnických osob (+67,9 mld.) a příjmy z rozpočtu EU (+47,3 mld.).

Na výdajové straně státního rozpočtu naproti tomu stále dominují rostoucí náklady na sociální dávky (+62,5 mld.) a mimořádná opatření spojená s řešením vysokých cen energií (+44,4 mld.). V prvním případě hrají zásadní roli vyšší důchody, resp. jejich letošní mimořádná valorizace v kombinaci, stejně jako loňská navýšení. Ve druhém případě jde primárně o nárůst běžných transferů podnikatelům, především z důvodu kompenzací za dodávky elektřiny a plynu zákazníkům a ztrát z důvodu zastropování cen energií.

Co čekat od druhé poloviny tohoto roku? Státnímu rozpočtu by měly pomoci jednorázové platby, ať již půjde o vyplacení mimořádné dividendy ČEZu (54 mld.) v srpnu nebo splatnost záloh na windfall tax za první tři čtvrtletí v září. Zejména okolo plánovaného inkasa daně z nadměrných zisků však panuje velká nejistota a realisticky lze čekat, že daňový výběr bude –oproti plánovaným 85 mld. – o desítky miliard nižší. Doposud přiteklo do státního rozpočtu zásluhou windfall tax pouze 12,8 mld Kč.

Dle ministra financí Zbyňka Stanjury vláda nyní hospodaření vyhodnotí a v průběhu července rozhodne, zda bude nutné ve druhém pololetí přistoupit k úsporným opatřením. Ta však v takto krátkém časovém horizontu v zásadě nemohou mít jiný než plošný charakter, u nichž je diskutabilní dlouhodobý přínos ve vztahu k prioritám dalšího rozvoje ekonomiky.

Navzdory pozitivnímu červnovému překvapení zůstáváme směrem k celoročnímu plnění státního rozpočtu obezřetní. Plánovaný schodek 295 mld. Kč je z našeho pohledu stále ambiciózní a k jeho dosažení by bylo potřeba poměrně razantních výdajových škrtů ve zbytku roku, na kterých se bude zřejmě těžko hledat politická shoda. V souhrnu proto nadále předpokládáme, že schodek státního rozpočtu dosáhne za celý letošní rok okolo 350 mld. Kč.





*** TRHY ***



Koruna

Na korunovém trhu převládá prázdninová nálada s extrémně nízkou volatilitou a česká měna tak zůstává přikována k hranici 23,70 EUR/CZK. Včera korunu nerozhodilo ani další zhoršení nálady v tuzemském průmyslu, když se index PMI propadal v červnu ještě výrazněji pod hranici 50 bodů (oddělující růst a pokles v odvětví) na 40,8. Na druhé straně, koruna nedokázala profitovat z pozitivního překvapení na straně plnění státního rozpočtu – schodek klesl ke konci prvního pololetí o 56 mld. na 215 mld. Kč (viz úvodník).



Eurodolar

Eurodolar začal červenec v prázdninovém stylu, když se nenechal rozhodit nehezky vypadajícím indexem podnikatelké nálady z amerického průmyslu (ISM). Ten se propadl ještě hlouběji pod hladinu 50-ti bodů (která značí zhoršování ekonomické aktivity).

Dnes je v USA státní svátek a tak by na eurodolarovém trhu mělo být klidněji. Naopak počínaje středou by mohlo být opět živěji, neb kalendář očekávaných událostí začne být opravdu zajímavý (ADP report, zápis z posledního jednání FOMC, … , payrolls).