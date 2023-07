5 věcí, které byste měli vědět před otevřením akciového trhu v USA

Zde jsou nejdůležitější zprávy, které je dobré vědět před zahájením obchodního dne:



1. Pokračování růstu



Akcie zakončily na vyšší úrovni po všechny čtyři dny tohoto týdne. Daří se zejména indexu Nasdaq, technologický index míří k nejlepšímu týdnu od března. Inflace se zmírňuje, jak ukázaly údaje o spotřebitelské a velkoobchodní inflaci z tohoto týdne, což dává investorům naději, že po více než roce zvyšování sazeb Federálního rezervního systému směřujeme k měkkému přistání. Přesto vstupujeme do výsledkové sezóny a divokých karet je spousta. Velké banky začínají reportovat v pátek a dají trhům ochutnávku toho, co mohou čekat od množství korporátních čísel v příštím týdnu.



2. Zde přicházejí banky (Here come the banks)



Velké banky začaly reportovat zisky v pátek ráno, v čele s Chase. Banka vedená Jamie Dimonem těžila z vyšších sazeb a úrokových výnosů, což jí pomohlo snadno překonat očekávání Wall Street v horní a dolní linii pro druhé čtvrtletí. Dimon také zvažoval stav ekonomiky.

"Spotřebitelské rozvahy zůstávají zdravé a spotřebitelé utrácejí, i když o něco pomaleji. Trhy práce poněkud změkčily, ale růst pracovních míst zůstává silný," uvedl generální ředitel ve zprávě o hospodářských výsledcích firmy, i když také zdůraznil pokračující rizika, jako je inflace a klesající úspory spotřebitelů. Investoři zkoumají také výsledky a .



3. Hollywood se vypne (Hollywood shuts down)



Poprvé za 63 let stávkují hollywoodští scénáristé i herci. To znamená, že průmysl je prakticky uzavřen a nevypadá to, že bychom v dohledné době dostali řešení. Odbory herců a sscénaristů, které zastupují desítky tisíc pracovníků, tvrdí, že chtějí lepší jistotu zaměstnání a ochranné mantinely proti umělé inteligenci.

Prezidentka Screen Actors Guild Fran Drescher, známější jako hvězda sitcomu "Chůva", strhala reakci studií na požadavky herců. "Je to nechutné," řekla. "Hanba jim." Studia také stojí pevně. Generální ředitel společnosti Disney Bob Iger označil očekávání stávkujících za "nerealistická".



4. Disney ladění TV (Disney tuning out TV)



Kromě svých poznámek o hollywoodských stávkách se Iger ve čtvrtek dostal ještě větší zprávou. Šéf Disney řekl, že společnost v podstatě otevírá dveře k prodeji svých tradičních televizních a kabelových aktiv. To znamená, že Disney by se mohl zbavit své sítě ABC, stejně jako kabelových kanálů, jako je FX.

Iger také řekl, že společnost se zabývá myšlenkou najít strategického partnera pro ESPN, protože sportovní síť se pohybuje směrem k modelu přímého spotřebiteli a odklonu od staromódní kabelové televize. Tento vývoj nastavil komplexní další fáze Igerovy strategie pro Myší dům, když je jeho smlouva prodloužena do roku 2026.



5. Hořkosladký vývoj



Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) ve čtvrtek varovala, že aspartam, populární sladidlo používané v limonádách a žvýkačkách bez cukru, může způsobit rakovinu, ale pouze pokud ho konzumujete ve velkém množství každý den.

"Podle našeho názoru je to spíše výzva výzkumné komunitě, aby se pokusila lépe objasnit a pochopit karcinogenní nebezpečí, které může nebo nemusí představovat konzumace aspartamu," řekla Dr. Mary Schubauer-Berigan, vedoucí úřednice Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny WHO. Přesto existuje šance, že zjištění by mohla odradit spotřebitele od dietních limonád nebo dokonce přinutit průmysl vyvíjet nové reepty.

Zdroj: CNBC