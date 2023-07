Čínská centrální banka tvrdí, že spotřebitelské ceny v červenci pravděpodobně klesnou

V předpokladu je, že čínské spotřebitelské ceny v červenci první klesnou, než se budou schopny začít zotavovat, řekl v pátek novinářům Liou Kuo-čchiang, viceguvernér Čínské lidové banky.

Oficiální ukazatele spotřebitelských cen se v posledních několika měsících téměř nezměnily kvůli vlažné poptávce, na rozdíl od vysoké inflace v USA a Evropě. "Letos se meziroční růst CPI zmírnil a v červenci může dojít k poklesu," uvedl Liou. Tvrdí, že pokles je pouze "fází" kvůli oživení poptávky a efektu srovnávací základny. "V tuto chvíli neexistuje žádná deflace a nebude existovat žádné riziko deflace ve druhé polovině roku," řekl a poukázal na faktory, jako je ekonomické oživení Číny a růst peněžní zásoby.



Nové bankovní úvěry za červen vzrostly více, než očekávali analytici dotazovaní agenturou Reuters. Centrální banka v dubnu uvedla, že spotřebitelské ceny letos pravděpodobně zaznamenají oživení ve tvaru "U". Liou tuto prognózu zopakoval v pátek a řekl, že očekává, že růst spotřebitelských cen by se mohl do konce roku přiblížit 1 %.



Čína v pondělí oznámila, že spotřebitelské ceny za červen se oproti minulému roku nezměnily. Bez započtení potravin a energií vzrostly spotřebitelské ceny oproti předchozímu roku o 0,4 procenta. Vezmeme-li 0% CPI s tržní referenční úvěrovou sazbou 3,55 procent, je čínská reálná úroková sazba nad 3 procenta, zdůraznil Bruce Pang, hlavní ekonom a vedoucí výzkumu pro Velkou Čínu v JLL.

Naproti tomu reálná úroková sazba v USA je zhruba 0,5 procent vzhledem k přibližně 4,5 procentům jádrové inflaci a úrokové sazbě úvěrů nad 5 procent, uvedl. "Takže Čína by měla skutečně snížit sazby," řekl a poznamenal, že pokud by se ceny změnily na deflační, čistým účinkem by bylo zvýšení sazeb.



Ekonomické oživení Číny po pandemii se v posledních měsících zastavilo, s nevýraznými maloobchodními tržbami, pokračujícím převisem nabídky při propadu trhu nemovitostí a klesajícím vývozem. Země má v pondělí oznámit HDP za druhé čtvrtletí. "Opatření, které jsme oznámili, v současné době vstupují v platnost," řekl v pátek Liou z PBOC. "Musíme mít trpělivost a důvěru, pokud jde o stabilní růst ekonomiky." Poznamenal, že očekává, že bude trvat rok, než se čínská ekonomika zotaví.



Čína si stanovila cíl HDP ve výši zhruba 5% pro tento rok, což je méně, než činí současná prognóza většiny institucí. Peking se zdráhá zahájit další kolo rozsáhlých stimulů. Úroveň zadlužení prudce vzrostla, zejména u místních vlád, jejichž schopnost splácet dluh se snížila.



V pondělí Čína uvedla, že opatření, která oznámila v listopadu na podporu realitního sektoru, budou prodloužena do konce roku 2024. Peking se zaměřil na zajištění toho, aby byty ve výstavbě - které se obvykle prodávají před dokončením - byly dodány kupujícím.



Developeři se přiklánějí ke komerčním bankovním úvěrům, řekl Zou Lan, ředitel oddělení měnové politiky PBOC. Poznamenal, že nové půjčky developerům v první polovině letošního roku činily 420 miliard juanů (58,9 miliard dolarů), což je o 200 miliard juanů více než před rokem. Realitní trh popsal jako celkově "stabilní", ale řekl, že "dlouho akumulovaná rizika některých realitních společností vyžadují určitou dobu, aby se postupně vstřebala".



Zou uvedl, že ministerstvo financí bude aktivně spolupracovat s ostatními ministerstvy na studiu opatření, která by je učinily cílenějšími. Řekl, že to bylo z důvodu " hlubokých změn ve vztahu mezi nabídkou a poptávkou na trhu s nemovitostmi".

