Klíčový trh pro Burberry oslabuje, v USA firmě klesly tržby. Čína naopak ožila

Společnost oznámila pokles tržeb z Ameriky, důvodem má být oslabující spotřeba v USA. Výsledky módní značky tak vysílají negativní signál pro odvětví luxusního zboží na jednom z klíčových trhů.



Porovnatelné tržby z Ameriky klesly o 8 % na bázi konstantního směnného kurzu za 13 týdnů končících 1. červencem, uvedla britská společnost v pátek. Celkové tržby ve stejných obchodech vzrostly o 18 %, což je nejrychlejší tempo za dva roky, čemuž napomohlo oživení v Číně. Společnost zopakovala svůj odhad nízkého dvouciferného růstu tržeb v letošním roce.



"USA jsou v tuto chvíli obecně pomalé, je třeba se vypořádat s některými makroekonomickými protivětry," řekl dočasný finanční ředitel Ian Brimicombe v telefonátu s novináři. "Ctižádostivý zákazník trochu zeslábl."



Akcie se příliš nezměnily poté, co na začátku londýnského obchodování klesly až o 1,9%. Investoři akcie v květnu odprodávali poté, co Burberry varovala před zpomalením poptávky v USA.



Generální ředitel Jonathan Akeroyd se snaží zvýšit atraktivitu značky. Doufá, že Daniel Lee, nový návrhář, který v únoru představil svou debutovou kolekci, může oživit popularitu značky tím, že se vrátí ke svým britským kořenům. V květnu Akeroyd uvedl, že Leeovy výtvory budou k dispozici v obchodech od září a že přijetí od velkoobchodníků bylo pozitivní.



Oblečení do deště se v prvním čtvrtletí prodávalo obzvláště dobře, stejně jako kožené zboží včetně dámských tašek, uvedla společnost. v tomto období zrekonstruovala 19 obchodů a do konce roku modernizuje více než 50 % prodejen.



Akeroyd převzal provoz výrobce trenčkotů před více než rokem. Stejně jako jeho předchůdci se snaží pozvednout prestiž a zároveň zvýšit příjmy prodejem více doplňků a kabelek v dlouhodobém horizontu.



Analytici stále více hovoří o polarizaci mezi luxusními skupinami a rozlišují mezi několika málo výkonnými společnostmi, jako jsou LVHM, Moet, Hennessy, Louis Vuitton SE a International, a zbytkem, který bude pravděpodobně zaostávat.

Zdroj: Bloomberg