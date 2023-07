Rozbřesk: Americký spotřebitel stále svižně utrácí a tlačí ekonomiku k růstu

Americká recese stále nepřichází, což včera potvrdil jeden z klíčových měsíčních makroekonomických indikátorů, kterými jsou maloobchodní tržby. Tržby v tzv. “kontrolní skupině” (tj. očištěné o prodeje automobilů a stavebních materiálů), která vstupuje do HDP, vzrostly v červnu o 0,6 %. To při relativně nízké červnové inflaci implikuje velmi solidní reálný přírůstek tržeb jak v meziměsíčním, tak meziročním srovnání. Aneb situaci, kterou by americkému spotřebiteli mohla závidět řada zemí - samozřejmě včetně ČR.



Schopnost amerického spotřebitele odolávat měnové restrikci, která se jej dotýká primárně skrze relativně vysoké úrokové sazby, je podle našeho názoru dána stále ještě nerozpuštěnou zásobou naakumulovaných úspor během covidové éry a velmi dobrou situací na trhu práce. Když k tomu připočteme fakt, že ceny pohonných hmot a energií mají tendenci odbourávat šok, který vyvolala invaze na Ukrajinu, tak se nelze divit, že tržby rostou a dokonce se zlepšují průzkumy spotřebitelských nálad.



Solidní růst spotřeby ve druhém kvartále značí, že i růst celé americké ekonomiky bude v uplynulém čtvrtletí zcela jistě pozitivní. Již příští týden se přitom ukáže, jak moc byl růst robustní, neboť bude zveřejněn první bleskový odhad růstu HDP. Náš nowcast v tuto chvíli přitom indikuje jen velmi nízký růst o 0,6 % (mezikvartálně anualizovaně), přičemž jeho nízká hodnota vyplývá z negativního příspěvku zahraničního obchodu, jež je dán velmi slabým výsledkem vývozů v dubnu a květnu. Předpokládáme, že v červnu se mohlo dařit americkým (čistým) vývozům lépe, a proto náš expertní odhad růstu HDP pro druhý kvartál leží výše - spíše v blízkosti 2 %. Neboli jde o růst, který se nachází stále v blízkosti potenciálu, tudíž nic zatím nenasvědčuje tomu, že by mělo přijít tvrdé přistání ekonomiky. Stále však pochybujeme, že obdobný závěr budeme schopni zopakovat i na konci roku, kdy sazby Fedu budou ještě výše než dnes a polštář post-covidových úspor bude zřejmě již zcela vyfouklý.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera posunula nad 23,80 EUR/CZK v reakci na včerejší komentáře viceguvernérky Evy Zamrazilové. Ta potvrdila, že měnové podmínky jsou dostatečně přísné, aby zaručily návrat inflace k cíli. Zároveň E. Zamrazilová očekává postupné oslabování koruny, a to zhruba v souladu s poslední prognózou ČNB (v Q3 2024 na 24,40 EUR/CZK). To může být pro trhy lehce holubičí signál toho, že se viceguvernérka zásadněji neobává slabší koruny.



Eurodolar

Relativně silné americké maloobchodní tržby se na obchodování s eurodolarem příliš neprojevily a tak měnový pár stále setrvává nad hladinou 1,12. Trh se již pomalu začne připravovat na blížící se zasedání Fedu a ECB (příští středu a čtvrtek).



Akcie

Americké akciové trhy v úvodu výsledkové sezony výrazně zabraly, když index S&P 500 rostl již pošesté během posledních sedmi dní. V rámci třech hlavních indexů na Wall Street si nejlépe vedl Dow Jones, který posílil o více než 1 % především díky silnému růstu akcií Microsoft, UnitedHealth a Goldman Sachs. Akcie Bank of America posílily o více než 4 % a zavřely nejvýše od poloviny dubna. Akcie Netflix včera prudce vzrostly o více než 5 % na nejvyšší úroveň od ledna 2022.