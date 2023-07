Volvo Cars budou používat superchargery od Tesly, ale technologii autonomního řízení ne

Automobilka Volvo Cars se sídlem v Göteborgu uvedla, že podepsala dohodu s firmou Elona Muska, která umožní jejím elektrickým vozidlům přístup k 12 000 superchargerů v USA, Mexiku a Kanadě. Volvo nicméně neplánuje používat technologii autonomního řízení od Tesly a místo toho se zaměří na vývoj vlastních systémů, uvedl generální ředitel společnosti.



V rozhovoru pro CNBC byl šéf Volvo Cars Jim Rowan dotázán, zda to znamená, že by společnost v budoucnu zvažovala použití technologie autonomního řízení . "Toto rozhodnutí jsme již učinili, pokud jde o to, co chceme interně ovládat, pokud jde o náš technologický balík," řekl Rowan. „A rozhodli jsme se, že chceme mít plnou kontrolu nad našimi ADAS [pokročilé asistenční systémy pro řidiče], až po plný software AD [autonomní řízení],“ dodal.



Na znamení toho, jak se strategie společnosti formuje, oznámila společnost Volvo Cars koncem loňského roku, že převzala plné vlastnictví společnosti Zenseact, která se specializuje na software AD. Rowan hovořil s CNBC poté, co Volvo Cars oznámilo výsledky za druhé čtvrtletí. Společnost uvedla, že zisk před úroky a zdaněním byl 5 miliard švédských korun (přibližně 487,5 milionu dolarů) ve srovnání s 10,8 miliardami švédských korun ve druhém čtvrtletí roku 2022.



„Během čtvrtletí společnost vykázala pokračující silný prodej elektromobilů,“ uvedla společnost v prohlášení přiloženém ke zprávě o zisku. "Prodej plně elektrických modelů vozů Volvo se během čtvrtletí meziročně zvýšil o 178 procent a představoval 16 procent jeho celkového podílu."



Dlouhodobá strategie elektrifikace společnosti Volvo Cars se soustředí na to, aby každý vůz, který prodává, byl do roku 2030 plně elektrický. To by znamenalo postupné vyřazení vozidel využívajících spalovací motory, tedy kategorie, která zahrnuje hybridy.

Zdroj: CNBC