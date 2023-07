Rozbřesk: Týden ve znamení centrálních bank

Startuje týden, kterému budou na obou stranách Atlantiku dominovat zasedání centrálních bank. Trhy počítají, že jak Fed tak ECB znovu synchronně zpřísní svou měnovou politiku. Větší pozornost bude tudíž upřena na doprovodnou komunikaci směrem k zářijovým měnově-politickým zasedáním, resp. signalizaci možné pauzy/konce cyklu zvyšování sazeb.

V případě Fedu se ve středu čeká zvýšení sazeb 25 bazických bodů do pásma 5,25-5,50 %. Zásadní změnu rétoriky oproti červnovému zasedání nečekáme – vzhledem k přetrvávajícím nejistotám si Fed nechá otevřené dveře k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Ostatně tzv. dot plots indikují v tomto roce ještě dvojí zvýšení sazeb. O tom, zda bude Fed se zpřísňování měnové politiky pokračovat i v září, rozhodnou příchozí data – v první řadě výsledek inflace a payrolls. Vedle zasedání Fedu bude trhy zajímat také výsledek HDP za druhý kvartál, který by měl ukázat na zpomalení americké ekonomiky.Pozadu nezůstane ani ECB, od které se ve čtvrtek také čeká růst sazeb o čtvrt procentního bodu na 3,75 %. Tento krok byl dopředu ze strany centrální bankéřů zřetelně komunikován a pro trhy tak nepůjde o žádné překvapení. To by teoreticky mohlo přijít ze strany doprovodné komunikace a tiskové konference prezidentky Christine Lagarde. My čekáme relativně slabý forward guidance, bez závazku zvedat sazby na zářijovém zasedání. Naproti tomu bude ECB opakovat svou mantru závislosti rozhodování na příchozích datech, což však může být pro trhy po dlouhé sérii jestřábích zasedání lehkým zklamáním.

Na domácím trhu nás čeká na makro data relativně chudý týden, který přinese konjunkturální čísla (první vhled do aktivity ve třetím čtvrtletí) a červnovou míru nezaměstnanosti. Rozvířit vody na korunovém trhu mohou naopak komentáře centrálních bankéřů před startem mediální karantény, podobně jako se to v minulém týdnu podařilo viceguvernérce Zamrazilové. I díky její holubičí rétorice koruna poprvé od března oslabila nad 24,00 EUR/CZK. A pokud by měly v tomto týdnu hlavní centrální banky překvapit na jestřábí stranu, další ztráty mohou ještě přijít…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se na konci minulého týdne podívala poprvé od března letošního roku nad hranici 24,00 EUR/CZK. Česká měna tak pokračuje v depreciačním trendu posledních seancí, za čímž stojí jak pokles tuzemských sazeb na peněžním trhu, tak i holubičí rétorika centrálních bankéřů. Ti by mohli korunu rozkolísat i v tomto týdnu, než začne mediální karanténa.

Jinak bude pro korunový trh důležitý především vývoj na hlavních trzích, zvláště zasedání Fedu a ECB. Pokud by měly centrální banky – a zvláště ECB – překvapit jestřábí rétorikou, koruna by zůstala pod tlakem a mohla se podívat výrazněji nad 24,00 EUR/CZK.



Eurodolar

Eurodolarový trh vstupuje do týdne, kterému budou dominovat centrální banky. Připomeňme, že ve středu bude trh konfrontován se zasedáním Fedu, ve čtvrtek pak proběhne zasedání ECB. Na obou zasedáních se přitom budou měnit úrokové sazby (+25 bps). Nicméně, aby toho nebylo málo, tak v pátek ráno ještě zasedá Bank of Japan, která by rovněž mohla změnit svou politiku, což by mohlo zvýšit averzi k riziku a potenciálně ublížit euru. Dodejme, že nárůst volatility by v tento týdnu mohly podpořit i výsledky HDP za druhý kvartál (z USA i EMU), jakož inflační data (v USA index PCE, HICP z Německa, Francie či Španělska).