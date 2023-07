Čtvrtletní zisk Ryanairu stoupl na 663 milionů eur a byl vyšší než před pandemií

Irský Ryanair zvýšil zisk po zdanění v období od dubna do června meziročně o 290 procent na 663 milionů eur (15,9 miliardy Kč). Zisk je výrazně vyšší než před pandemií covidu-19. Největší nízkonákladová letecká společnost v Evropě co do počtu cestujících ale kvůli zpoždění dodávek boeingů snížila odhad počtu cestujících pro letošní rok. Konkurent britského easyJetu to uvedl ve své dnešní zprávě o hospodářských výsledcích za první kvartál finančního roku 2024. Analytici odhadovali zisk na 620 milionů eur.



Ryanair uvedl, že už obdržel od firmy náznaky, že některé dodávky letadel 737-8200 se mohou zpozdit z dubna 2024 na červen 2024. To by mohlo mít dopad na letošní zimní a příští jarní sezónu. Nyní firma očekává, že provoz ve finančním roce, který končí v březnu 2024, vzroste o devět procent na přibližně 183,5 milionu pasažérů, zatímco dříve odhadoval 185 milionů pasažérů.



Ryanair přepravil v květnu i v červnu rekordní počet cestujících. Za čtvrtletí stoupla průměrná cena letenky meziročně o 42 procent, když období před rokem poznamenal začátek ruské invaze na Ukrajinu. Firma odhaduje, že ceny za rezervace letenek na čtvrtletí od července do září, které je pro Ryanair obvykle nejziskovějším obdobím roku, meziročně vzrostou o nízké dvouciferné procento.



Rival easyJet měl ve třetím finančním čtvrtletí rekordní zisk před zdaněním 203 milionů liber (5,6 miliardy Kč). Firma překonala odhady analytiků poté, co ve stejném období loni vykázala ztrátu 114 milionů liber.



Letecké společnosti v Evropě budou mít i v tomto čtvrtletí silné zisky, píše agentura Reuters. Poptávka po cestování po pandemii totiž nadále zvyšuje počet rezervací po celém kontinentu na podobné úrovně jako v roce 2019, přičemž se předpokládá, že růst bude pokračovat i v zimě.