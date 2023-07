Vodafone hlásí růst tržeb nad odhady, jmenuje nového finančního ředitele

Telekomunikační společnost Vodafone Group oznámila v prvním čtvrtletí růst tržeb, který překonal odhady analytiků. Firma zároveň jmenovala nového finančního ředitele, který má posílit její ohrožené německé podnikání.



Tržby Vodafone vzrostly ve čtvrtletí o 3,7 % oproti předchozímu roku, uvedla společnost v pondělním prohlášení, čímž překonala průměrný odhad 2,9 % analytiků v průzkumu Bloomberg. Podnikání bylo podporováno silou v podnikové divizi, kterou nově jmenovaná výkonná ředitelka Margherita Della Valleová upřednostnila, a také růstem africké divize.



Největší trh na kterém Vodafone podniká, německo, se rýsuje jako jedna z největších výzev pro Della Valleovou, která se snaží zvrátit stagnující růst společnosti Vodafone. Německý trh tvoří téměř třetinu tržeb a vykázal čtvrtletní výnosy, které se oproti předchozímu roku snížily o 1,3 %. Jednalo se o pátý čtvrtletní pokles divize v řadě. Německý podnik trpěl strategicky chybnými kroky, včetně chybného zavedení nového IT systému, což bývalý generální ředitel Nick Read nazval „nemotorným“ a řekl, že to společnost stálo zákazníky.



Vodafone jmenoval Luku Mucice, dlouholetého manažera německé společnosti SE, do pozice finančního ředitele firmy, nastoupit by měl od září. Předseda Vodafonu Jean-Francois van Boxmeer zdůraznil Mucicovu zkušenost v německém byznysu.

Akcie dnes v Londýně na výsledky ragovaly růstem o více než 4 %.



Tržby Vodafonu na dalších klíčových evropských trzích, včetně Itálie a Španělska, kde firma zkoumala nabídky na prodej tváří v tvář přetrvávající konkurenci ve snižování cen, klesaly pomaleji než v předchozích čtvrtletích. Prodeje ve Velké Británii po zvýšení cen vzrostly.

Graf: Vodafone Londýn







Zdroj: Bloomberg